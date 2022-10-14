Русскоязычные Полякова и Пивоваров соревновались, кто лучше знает украинский

Очередной выпуск "Знай нашу" Ольга Полякова провела в Instagram.

В новом языковом батле к певице присоединился музыкант Артем Пивоваров. Усовершенствовать речевые навыки артистам помогала преподавательница украинского языка Ксения Тараненко.

Прежде, чем выяснять, кто из артистов лучше знает украинский язык, Полякова и Пивоваров пообщались. Певица поздравила своего гостя эфира с тем, что город на Харьковщине, где живет его семья, освободили ВСУ. Артем обсуждать эту тему не стал.

К знаменитостям в языковом батле присоединилась преподавательница украинского языка Ксения Тараненко. Преподавательница отметила, что украинский язык обоих певцов становится все мелодичнее и все правильнее.

Она подготовила Оле и Артему несколько раундов. В одном из них нужно было перевести с суржика на украинский. В нем победила Полякова. В другом раунде нужно было ругаться по-украински. Здесь первенство досталось Артему.