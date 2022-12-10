Русскоязычные должны определиться - если они с Путиным и империей, им нечего делать в Латвии, - министр обороны Пабрикс
Не может быть позиции посередине - русскоязычные в Латвии должны определиться, они с гуманным миром и демократией или с империей и РФ
Об этом в эфире Еспресо заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
"Во время оккупации приехало очень много россиян, которые хотели хорошо жить и настаивать на своем языке и культуре. Они приехали сюда как домой и мы были здесь в меньшинстве. И у нас это болело, иначе мы бы не стали на баррикады в 1991 году. Я думаю, что для многих русскоязычных у нас - это время такого похмелья, они должны сейчас определиться - с гуманным ли миром, демократией, Латвией и Украиной, или с Путиным и империей, если второе - им у нас нечего делать. Тут нет толерантности, уже нет позиции посредине", - сказал он.
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