Русскоязычные должны определиться - если они с Путиным и империей, им нечего делать в Латвии, - министр обороны Пабрикс

Об этом в эфире Еспресо заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

"Во время оккупации приехало очень много россиян, которые хотели хорошо жить и настаивать на своем языке и культуре. Они приехали сюда как домой и мы были здесь в меньшинстве. И у нас это болело, иначе мы бы не стали на баррикады в 1991 году. Я думаю, что для многих русскоязычных у нас - это время такого похмелья, они должны сейчас определиться - с гуманным ли миром, демократией, Латвией и Украиной, или с Путиным и империей, если второе - им у нас нечего делать. Тут нет толерантности, уже нет позиции посредине", - сказал он.