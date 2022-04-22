"Русский военный корабль...ВСЕ!": Укрпочта в мае презентует новые марки и купоны о войне
В мае Укрпочта представит 5 млн марок с подвигом ВСУ и купоны с изображением марки "Русский военный корабль, иди нах*й!"
Об этом говорится в телеграм-канале Укрпочты .
"История украинского героизма творится у нас на глазах. И мы ее хотим зафиксировать в почтовых марках. Поэтому в мае презентуем новое филателистическое произведение как продолжение предыдущего выпуска. Следующий лист будет иметь логичное название - "Русский военный корабль... ВСЕ!" - отметили св почтовом сервисе.
Будут выпущены марки с подвигом ВСУ и купоны с изображением первой марки "Русский военный корабль, иди нах*й!". Общий тираж будет составлять 5 млн экземпляров с внутренним и международным номиналами.
"Будем делать все возможное, чтобы их хватило всем желающим и исторические марки, несмотря на ажиотаж, вызывали только гордость за собственную страну и ее героев", - отметили в Укрпочте.
- Напомним, 12 апреля Укрпочта представила марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".
- 20 апреля Укрпочта прекратила продажу марок "Русский военный корабль, иди нах*й!" в отделениях, но 100 тысяч марок можно будет приобрести в интернет-магазине.
- Укрпочта анонсировала выпуск еще одной военной марки.
- 22 апреля Укрпочта открыла продажу в интернете марки "Русский военный корабель, иди нах*й!", однако из-за высокого спроса и хакерской атаки возникли проблемы с работой сайта.
- Марку Укрпочты с российским кораблем продали на благотворительном аукционе за 5 млн грн, средства будут направлены на помощь ВСУ.
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