"Русский военный корабль, иди ...!": украинцы выбрали лучшие марки 2022 года
Украинцы выбрали лучшую военную марку 2022 года – это марка "Русский военный корабль, иди …!"
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
"В течение недели украинцы выбирали лучшую военную марку от Укрпочты. Среди 10 вариантов победу одержала марка "Русский военный корабль, иди …!" За нее проголосовали 197 814 украинцев", - говорится в сообщении.
На втором месте – марка "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые". За нее проголосовали 123 667 пользователей. На третьем - "Добрый вечер, мы из Украины!". Марка получила 97 629 голосов, добавили в Минцифры.
Кроме того, также отмечается, что за неделю в опросе в Дии приняли участие более 638 тысяч человек. Параллельно опрос проходил на страницах Укрпочты и гендиректора Укрпочты Игоря Смилянского в соцсетях. Там проголосовали более 10 тысяч украинцев.
- 20 февраля стало известно, что Укрпочта объявила о предпродаже марки "ПТН ПНХ", которую выпустят к годовщине начала полномасштабной войны РФ против Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.3
Покупка 39.3Продажа 39.93
-
EUR
Покупка 41.44Продажа 42.29
- Актуальное
- Важное