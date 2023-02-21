"Русский военный корабль, иди ...!": украинцы выбрали лучшие марки 2022 года

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

"В течение недели украинцы выбирали лучшую военную марку от Укрпочты. Среди 10 вариантов победу одержала марка "Русский военный корабль, иди …!" За нее проголосовали 197 814 украинцев", - говорится в сообщении.

На втором месте – марка "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые". За нее проголосовали 123 667 пользователей. На третьем - "Добрый вечер, мы из Украины!". Марка получила 97 629 голосов, добавили в Минцифры.

Кроме того, также отмечается, что за неделю в опросе в Дии приняли участие более 638 тысяч человек. Параллельно опрос проходил на страницах Укрпочты и гендиректора Укрпочты Игоря Смилянского в соцсетях. Там проголосовали более 10 тысяч украинцев.