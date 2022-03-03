"Русский военный корабль, иди на*уй!": футбольный клуб "Рух" выпустил линейку патриотической одежды

Об этом сообщает официальный Instagram "Руха".



"Рух" запустил акцию, которая поможет украинской армии. Все средства, которые львовский клуб получит по продаже футболок и худи, передадут Вооруженным силам Украины.



Цена футболки – 500 грн, худи – 1 000 грн.

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