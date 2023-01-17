"Русский военный корабль, иди на...": в Литве выбрали фразу 2022 года

"Короткие, но чрезвычайно сильные, эмоциональные и важные слова украинских пограничников вдохновили и украинский народ, и весь свободный мир – всех, от седовласых бабушек до военных и мировых лидеров. В дипломатии мы обычно выбираем более умеренные фразы, но в некоторых исключительных случаях нужны такие сильные, эффектные слова. Вместе к Победе!" – отметил Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Отметим, что на днях словарь современного украинского языка Мыслово признал словом 2022 года фразу "русский военный корабль, иди на …".

А 9 декабря в Германии "словом года" также стало изречение о войне в Украине от канцлера Шольца. Общество немецкого языка признало Zeitenwende (поворотный момент) словом года в немецком языке, фраза Krieg um Frieden (война за мир) заняла второе место.

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