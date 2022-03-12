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Война с Россией: хроника
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"Русский военный корабель, иди н*й": харьковчанин Сергей Бабкин перепел песню "Я солдат", посвятив ее украинским военным

12 мартa, 2022 суббота
14:33
Культура

Певец Сергей Бабкин записал новую версию своей песни "Я солдат", которая посвящена войне

Видео опубликовано на YouTube.

В обновленной версии песни, Бабкин поет об отважности солдата, которому дает силы родная земля, которую нужно защищать.

Слова "Я солдат Богом забытой страны", Бабкин заменил на "Я солдат своей любимой страны". Он поет о том, что украинские солдаты будут "рвать" оккупантов без сожаления.

Видеоряд состоит из военной хроники, подвергшихся обстрелам городов.

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война с Россией
Сергей Бабкин
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