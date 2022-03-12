"Русский военный корабель, иди н*й": харьковчанин Сергей Бабкин перепел песню "Я солдат", посвятив ее украинским военным

Видео опубликовано на YouTube.

В обновленной версии песни, Бабкин поет об отважности солдата, которому дает силы родная земля, которую нужно защищать.

Слова "Я солдат Богом забытой страны", Бабкин заменил на "Я солдат своей любимой страны". Он поет о том, что украинские солдаты будут "рвать" оккупантов без сожаления.

Видеоряд состоит из военной хроники, подвергшихся обстрелам городов.