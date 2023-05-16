Об этом пишет оппозиционный российский телеграм-канал "Можем объяснить".

Сегодня вечером у здания парламента в Тбилиси прошел митинг студентов и оппозиционных партий против решения правительства возобновить прямое авиасообщение с путинской Россией.

"Это плевок в лицо общества, — возмущается один из активистов. – 20% нашей территории оккупировано Россией. И Путин делает царскую подачку – отменяет визы, восстанавливает авиа. Нам это не нужно от него. Будем протестовать пока власти не пересмотрят это решение".

Протестующие держали среди них плакаты на русском языке: "Русский самолет, иди на…", "Русский самолет, иди за военным кораблем!".

"Каждый член грузинского правительства, соглашающийся на авиасообщение между Россией и Грузией, предатель!" – сказал активист студенческого движения Лука Чохонелидзе.

"Пророссийское правительство Грузии саботирует грузинские интересы и самобытность. Если будет так продолжаться, Грузия впоследствии может стать российской провинцией. Однако грузинское общество, особенно молодежь, не смирится с поражением", — заявил секретарь по делам молодежи оппозиционного Единого национального движения (ЕНД) Игорь Нормания.

По его словам, уличные протесты недавно показали свою эффективность, когда заставили власти отказаться от закона об иноагентах. Как рассказал член ЕНД Дмитрий Чиковани, две новые акции запланированы на 19 мая. Оппозиционные партии договорились объединить усилия, а завтра состоится встреча с послами США и ЕС.

"Путину необходима хоть какая-то победа, — говорит политолог Георгий Мчедишвили, — Это попытка вернуть Грузию, благо сейчас правительство, которое так боится Москвы, что не будет препятствовать".

Сегодня, 16 мая, лидер оппозиционного движения "Дроа" Элене Хоштария призвала единомышленников собраться 19 мая в 12:00 по тбилисскому времени на столичной площади Первой республики, после чего они отправятся колонной в международный аэропорт Тбилиси.

Также сегодня в Тбилиси пройдут две акции протеста против авиасообщения с Россией. Партия "Европейская Грузия" собирается у администрации правительства под лозунгом "Билет в один конец в Москву режиму Иванишвили". У здания парламента анонсирована акция – "Мы не сможем зайти в ЕС на российском корабле".

Отметим, что в Грузии в марте оппозиция добилась отзыва законопроекта об "иноагентах" после массовых протестов.