Об этом сообщает территориальная оборона Вооруженных сил Украины.

"Русский оккупант! Мы близко и уже работаем по каждому из вас. Вас всех ждет смерть! Большой Бурлук – это Украина" – такой текст содержат расклеенные на улицах и зданиях Большого Бурлука листовки.

"Такие действия уже подняли на ноги хозяев, которые теперь безуспешно ищут наших подпольщиков. 9 мая орки ожидали увидеть большие празднования дня победы, а получили акцию в тылу на оккупированной ими территории", – добавляют в терробороне.

9 мая Харьковский облсовет призвал людей на оккупированных территориях не участвовать в российских псевдореферендумах и "выборах".