"Русский оккупант! Мы близко и уже работаем по каждому из вас", – украинцы массово клеят листовки на оккупированной части Харьковщины
Украинские партизаны массово расклеили на 9 мая листовки сопротивления по временно оккупированному пгт Большой Бурлук в Харьковской области
Об этом сообщает территориальная оборона Вооруженных сил Украины.
"Русский оккупант! Мы близко и уже работаем по каждому из вас. Вас всех ждет смерть! Большой Бурлук – это Украина" – такой текст содержат расклеенные на улицах и зданиях Большого Бурлука листовки.
"Такие действия уже подняли на ноги хозяев, которые теперь безуспешно ищут наших подпольщиков. 9 мая орки ожидали увидеть большие празднования дня победы, а получили акцию в тылу на оккупированной ими территории", – добавляют в терробороне.
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9 мая Харьковский облсовет призвал людей на оккупированных территориях не участвовать в российских псевдореферендумах и "выборах".
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