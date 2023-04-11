Я об этом уже писал, но недостаточно четко. Выскажусь более четко, но, возможно, сложнее. Однако кто прочитал мою книгу "Леса Церкви", поймет.

Главным аргументом в пользу искоренения структур УПЦ в Украине является коллаборантство и продвижение нарративов "русского мира". Эти упреки справедливы. Но решит ли эти проблемы само по себе уничтожение структур УПЦ?

В любой церкви можно различать три уровня: структуры, общины и члены общин. Общины совершенно не были коллаборантами и пропагандистами — в них, даже если они принадлежат к УПЦ, обычно есть люди с разными взглядами. Структуры – это виртуальные конструкции, живущие только в головах людей, идентифицирующих себя с той или иной юрисдикцией. Если общины – это "ипостаси" Церкви, то церковные структуры – это ее фантазии. Говоря точнее, это то, как христиане, принадлежащие к той же Церкви, договорились, чтобы их общины-"ипостаси" были административно организованными. Кстати, украинское законодательство, которое признает юридическими лицами общины, а не структуры — очень трезвое именно с богословской точки зрения. Кстати, идентификация со структурой-юрисдикцией для многих украинских христиан заменяет собой собственно христианскую идентичность. Такая идентификация является частью мифологии, но не христианского богословия, и эта мифология распространена как в УПЦ, так и и в ПЦУ. Еще больше она распространена в светской среде.

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Идентификация со структурой-юрисдикцией для многих украинских христиан заменяет собой христианскую идентичность. Такая идентификация является частью мифологии, но не христианского богословия

Идеи "русского мира" тоже живут только в головах отдельных людей — даже не общин, и тем более не в структурах, которые вообще думать не могут. Разрушение структур не уничтожит эти идеи, потому что они останутся в головах их носителей. Поэтому у тех, кто борется со структурами, будет иллюзия, что уничтожив их, они побороли идеи, но последние вместе со своими носителями просто перекатывают в другое место, в частности в другие структуры — даже в ПЦУ.

Выход здесь может быть один: оставить в покое общины и наказывать за преступления, доказанные судом, отдельных индивидуумов. Даже если эти индивидуумы — высокопоставленные иерархи, которые думают, что они и есть Церковь

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Я не выступаю за сохранение структур УПЦ – мне их совсем не жалко. Это как тот евангельский плевел, судьба которого быть сожженным — рано или поздно. Мне жаль общины, которые страдают из-за своих отдельных членов, а также из-за руководителей структур, а еще из-за того, что популярное восприятие отождествляет общины с их юрисдикцией. Также я вижу проблему в том, что цель борьбы с УПЦ — выветривание духа "русского мира" - так и не будет достигнута, а останется только опасная иллюзия победы над ним.

Выход здесь может быть один: оставить в покое общины и наказывать за преступления, доказанные судом, отдельных индивидуумов. Даже если эти индивидуумы — высокопоставленные иерархи, которые думают, что они и есть Церковь. Кстати, те, кто борется с церквями, думают так же, но с богословской точки зрения это заблуждение.

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Об авторе. Кирилл Говорун, доктор философских наук по специальности "Богословие", профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе, директор Экуменического института Гаффингтон

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