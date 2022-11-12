"Русский мир" умер в Херсоне, - Подоляк

Об этом написал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в twitter .

"Русский мир" как экспансия варварской культуры, массовых убийств, ненависти и лжи – умер. Его ненавидят. Просто сравните, как в феврале 2022 года протестами "встречали" российских оккупантов - и как сейчас встречают ВСУ в Херсоне. Слова лишние. Все очень очевидно", - написал он.

11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтверждает ГУР Министерства обороны.

12 ноября в ОК "Юг" сообщили, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр на Херсонщине.

Институт изучения войны спрогнозировал, что украинские военные быстро примут контроль населенные пункты на правом берегу Днепра в Херсонской области, поскольку россияне не способны их удерживать.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские кафиры возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.

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