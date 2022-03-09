"Русский мир": как выглядит Охтырка на Сумщине после атаки россиян
Российские войска окупантов нанесли серьезный удар по городу Охтырка на Сумщине
Фотографии, которые выглядит Ахтырка, появились в Telegram-канале "Оперативный ЗСУ".
"Русский мир" продолжает уничтожать инфраструктуру города", - прокомментировали действия окупантов в описании под фото.
- 3 марта стало известно, что в результате обстрела авиацией РФ города Охтырки на Сумщине разрушены ТЭЦ и ЖД вокзал. Обстреляны также жилые кварталы.
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