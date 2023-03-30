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OPINION

"Русский мир" ищет в Украине страдальцев

Евстратий Зоря
30 мартa, 2023 четверг
20:02
Мнение

Вспоминаю, как в советском детстве приходилось читать рассказы о страданиях, которые терпели мужественные большевики от царизма и разных буржуев

Кто помнит басню о хлебной чернильнице, из которой Ильич писал тайные письма молоком? А когда надзиратели приходили – "чернильницу" глотал.

Или о зеленой лампе, которую везли для него в Шушенское?

О мальчише-кибальчише, которого буржуины замучили, когда предатель выдал его за "бочку варенья и корзину печенья"?

Или Павлика Морозова, которого родственники прибили после доноса на отца-вредителя?

Большевистская пропаганда старательно выстраивала образ страдальцев из своих приспешников и единомышленников. "Долго в цепях нас держали, долго нас голод томил…".

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Так же поступала и пропаганда нацистов. Один Хорст Вессель чего стоит. "Kamʼraden, die Rotfront Und Reaktion erschossen, Marschier'n im Geist In unser'n Reihen mit", как же без них…

Да и вообще, "страдание германского народа", от которых якобы он был освобожден нацистами, стали идеологическим оправданием для всех тиранических мер фюрера.

Если смотреть вполне формально, то и большевики, и нацисты подвергались и преследованиям, и тюремному заключению, и насилию со стороны государства и оппонентов. Ленин, Сталин, Гитлер были осуждены и отбывали уголовное наказание за политическую деятельность. Но разве то, что они делали до захвата власти, их взгляды и идеи не были поводом к общественному сопротивлению? А то, до чего они дошли, захватив власть, вообще за пределом понимания…

Если смотреть вполне формально, то и большевики, и нацисты подвергались и преследованиям, и тюремному заключению, и насилию со стороны государства и оппонентов. Ленин, Сталин, Гитлер были осуждены и отбывали уголовное наказание за политическую деятельность.

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Но разве то, что они делали к захвату власти, их взгляды и идеи не были поводом к общественному сопротивлению? А то, до чего они дошли, захватив власть, вообще за пределом понимания…

Когда "русский мир" ищет страдальцев в своих рядах и в сопротивлении себе видит притеснения и гонения — нечему удивляться.

Но чтобы и дальше идти за ним и защищать его идеи — после Бучи и Мариуполя, после всего того, что "русский мир" уже принес и дальше несет, — я не знаю, где нужно потерять или разум, или совесть.

Хотя понятно, что гораздо проще адептам "русского мира" отождествлять себя с невинными страдальцами, чем с мясниками Бучи и губителями Мариуполя, с Путиным и его прислужниками. И друг другу сказывать-пересылать современные варианты мальчиша-кибальчиша, которого мучают буржуины проклятые…

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Об авторе. Евстратий Заря, архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Священного Синода, заместитель председателя Управления внешних церковных связей ПЦУ

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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