На конференции в Абу-Даби Патриарх Варфоломей говорил о войне в Украине, ереси "руссмира" и о разрушении путинским режимом российского православия. Он в частности сказал: "Российская Православная Церковь стала на сторону режима президента Владимира Путина, особенно после избрания Блаженнейшего Патриарха Кирилла в 2009 году. Она активно участвует в продвижении идеологии Русского мира, согласно которой язык и религия позволяют определить единое целое, охватывающее Россию, Украину, Беларусь, а также другие территории бывшего Советского Союза и диаспору. Москва (как политическая, так и религиозная власть) стала центром этого мира, чьей миссией определена борьба с декадентскими ценностями Запада. Эта идеология является инструментом легитимизации русского экспансионизма и его основой евразийской стратегии. Связь с прошлым этнофилетизмом и настоящим Русского мира очевидна. Таким образом, вера становится основой идеологии путинского режима...".

Полностью соглашаюсь с Патриархом. Поэтому и инициировал два закона: об определении и запрете "русского мира" в Украине, где впервые сформулировано толкование этой дефиниции и о запрете русской церкви и всех связанных с ней структур в Украине.

Пока принятие законов в зале Верховной Рады блокируется большинством из "Слуг народа", хотя в этой политической силе есть значительное количество патриотов, ставших соавторами упомянутых законов. Это очень досадно. Разрешить бесконтрольную застройку городов есть время, а запретить "российскую церковь" и "русский мир" времени не хватает.