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"Русский корабель, иди нах@й": украинская компания разработала мобильное приложение, показывающее актуальные потери врага

5 мая, 2022 четверг
12:14
Общество

Сегодня, 5 мая, Генеральный штаб ВСУ и софтверная компания Alty запустили мобильное приложение "Русский корабль, иди нах@й" для iOS

Об этом на странице в фейсбуке сообщил Генштаб ВСУ .

Разработчики создали трекер потерь российской армии в Украине, показывающий актуальную статистику по личному составу и военной технике. Приложение работает на мобильных устройствах.

"Нас вдохновила ежедневная работа специалистов Генштаба ВСУ, которые тщательно оформляли информацию по обезвреживанию вражеского личного состава и техники РФ в своей инфографике. Поэтому, на волонтерских началах, мы создали удобное приложение с набором красивых виджетов для отслеживания потерь оккупанта и приближения нашей победы", - рассказал генеральный директор компании Alty Леонид Горев.

На главном экране можно задать удобный виджет для мгновенного получения информации.

"Для себя можно выбрать один из трех вариантов виджетов по размеру, который будет размещен на главном экране вашего смартфона: маленький – отображает данные о потерях личного состава; средний – показывает данные не только о потерях личного состава, но о потерях большой военной техники; большой – охватывает всю информацию о вражеских потерях, указанных на главном экране приложения», – добавляют в пресс-службе.

Также в приложении есть карта воздушной тревоги в Украине, а также возможность помочь ВСУ финансово.

Разработчики рассказали, что версия для Android будет впоследствии.

Справочно. Alty – украинская софтверная компания, основанная в 2009 году. Специализируется на сервисах полного цикла в сфере разработки и дизайна мобильных приложений для банковских и финтех клиентов по всему миру. В портфолио компании есть продукты для monobank, ПриватБанк, Сбербанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Raiffeisen Bank International и других. Постоянными партнерами Alty являются Visa и Mastercard. Одним из последних проектов, в котором Alty приняла участие на волонтерской основе, является проект, помогающий спасать жизнь людей во время полномасштабной войны России против Украины – TacticMedAid.

  • 5 мая Генштаб информирует, что за время полномасштабной войны против Украины РФ потеряла около 24,7 тыс. военных, 1092 танка, 312 БПЛА и 196 самолетов.

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