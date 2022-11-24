"Русский флот – бойся!": литовцы собрали средства на уже третий морской дрон для Украины
В Литве волонтеры собрали $750 тыс. на три морских дрона для флота беспилотников Украины
Об этом в твиттер пишет инициатор собрания, литовский журналист Андрюс Тапинас.
"Литовцы это сделали! Мы завершили сбор средств и за $750 000 купим для Украины три морских беспилотных. И мы назвали их с гордостью за мир: PEACE дец, PEACE да, PEACE дюк. Российский черноморский флот – бойся. Беспилотники PEACE приплывут незаметно".
- Напомним, 11 ноября, Зеленский объявил о начале сбора средств для флота морских дронов.
- В тот же день в Литве собрали деньги на первый морской дрон для Украины. 19 ноября литовцы собрали $250 тысяч на второй беспилотник.
- Литовец Андрюс Тапинас известен тем, что 25 мая начал собирать деньги, чтобы купить для украинской армии "Байрактар".
- 28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег, удалось привлечь более 5 млн. евро. Позже Турция передала "Байрактар" Литве бесплатно.
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