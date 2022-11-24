Об этом в твиттер пишет инициатор собрания, литовский журналист Андрюс Тапинас.

"Литовцы это сделали! Мы завершили сбор средств и за $750 000 купим для Украины три морских беспилотных. И мы назвали их с гордостью за мир: PEACE дец, PEACE да, PEACE дюк. Российский черноморский флот – бойся. Беспилотники PEACE приплывут незаметно".

Напомним, 11 ноября, Зеленский объявил о начале сбора средств для флота морских дронов.

В тот же день в Литве собрали деньги на первый морской дрон для Украины. 19 ноября литовцы собрали $250 тысяч на второй беспилотник.

Литовец Андрюс Тапинас известен тем, что 25 мая начал собирать деньги, чтобы купить для украинской армии "Байрактар".

28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег, удалось привлечь более 5 млн. евро. Позже Турция передала "Байрактар" Литве бесплатно.

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