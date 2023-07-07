Россияне живут во сне.

Сне разума, который (как известно) рождает чудовищ. Сатанисты, коллективный Запад, антихрист, фашисты-бандеровцы — другие мегатонны фантазмов, которыми переполнена российская пропаганда: биолаборатории, чипирование, печать на руку и лоб, боевые комары, мальчики в трусиках...

Рядовой россиянин верит во всякую х*ню, х*ню продуцирует, х*ней увлекается. Это для него телевидение производит циклы программ об экстрасенсах и теории заговоров, для него существуют многочисленные лохотроны, интернет-казино и глянцевая пресса, говорящая: "На самом деле все просто — прослушай курс лекций о какой-то х*не, возьми кредит, вклады деньги у х*ню и получишь счастье".

Он так и делает, в итоге получая х*ню, которую всем врагам назло называет "поиском смысла жизни".

Это тоже один из признаков типичного россиянина: делать что-то "всем врагам назло". Эта идеологема даже устоявшаяся в современном гимне рашистов: "я - русский, во меру во зло" от Шамана.

На Зло!

И это верно.

Ибо Россия – это Зло. Коллективное подсознательное варвара, дикаря, желающего гибели структурированного, упорядоченного мира, потому что он указывает варвару на его дикость, унижает его самооценку, тычет писком в собственное дерьмо и мочу.

Нет никакой гадости, которую бы не оправдала русская душа.

Нет никакой добродетели, которую бы она ни отвратила.

"Все отобрать, всех убить, всех ограбить. культуры".

"Величие" - еще один миф, которым питается русская душа (что там у них вместо нее). Хотя на самом деле русская культура во всем вторична. Как "Жигули", как автомат Калашникова, как украденные на мероприятии технологии изготовления ракет и ядерного оружия. Пушкин – это Байрон, Достоевский – это Диккенс, Булгаков – это Густав Майнринк, у которого тот украл сюжет для "Мастера и Маргариты".

Все притворное "величие", которое спят и видят в себе россияне, исчезает при первом столкновении с ними. Закомплексованное, плохо воспитанное агрессивное существо, раб социальных клише, не способный к критическому мышлению, что мантры повторяет штампы русской пропаганды — таков он на выходе продукт "великой русской культуры".

Имперская надменность, дешевые понты, агрессивная тупость, не вызывающая ничего, кроме отвращения и смеха — таков он рядовой россиянин в широком смысле этого слова.

И не важно, какой он национальности, потому что невежество, агрессивная тупость, примитивизм критически распространяются по миру.

Варвар всюду одинаков. Это он сегодня крушит витрины и жжет автомобили во Франции, это он лайкает твиты Илона Маска, что не все так однозначно в этом мире, и верит Трампу, который обещает "остановить войну за один день".

Россия (как империя варваров) всюду имеет своих адептов. Потому что учиться, думать, работать, улучшать мир – это тяжело. Это требует последовательности и волевых усилий. Куда легче сделать виновным в своих бедах и бездарности "кого-то", обвинить мир в несправедливости (фашизме, нацизме, империализме) и идти крушить, убивать, грабить, разрушать.

Человеком быть тяжело. Русским быть легко.

Становись человеком. Не будь, как русский.

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Об авторе. Антон Мухарский, украинский актер, телеведущий, певец и поэт-песенник

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