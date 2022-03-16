Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на обстрел Мариупольского театра, в подвалах которого скрывались около тысячи мирных жителей. Об этом информирует Еспресо.TV.

Напомним, оккупанты сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек.

Российские оккупанты "Градом" обстреляли колонну гражданских, эвакуировавшихся из Мариуполя

"Массированное нападение россиян на Драматический театр, где укрывались сотни невинных мирных жителей. Сейчас здание полностью разрушено. Россияне не могли не знать, что это гражданское убежище. Сохраните Мариуполь! Остановите российских военных преступников!", - написал Кулеба.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb