Русские знали, что это гражданское убежище. Кулеба отреагировал на бомбардировки Мариупольского театра
В результате прицельного обстрела здание полностью разрушили
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на обстрел Мариупольского театра, в подвалах которого скрывались около тысячи мирных жителей. Об этом информирует Еспресо.TV."Массированное нападение россиян на Драматический театр, где укрывались сотни невинных мирных жителей. Сейчас здание полностью разрушено. Россияне не могли не знать, что это гражданское убежище. Сохраните Мариуполь! Остановите российских военных преступников!", - написал Кулеба.
- Напомним, оккупанты сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек.
- Российские оккупанты "Градом" обстреляли колонну гражданских, эвакуировавшихся из Мариуполя
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