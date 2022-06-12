Специалист поделился деталями в эфире Еспресо.

"Российские оккупанты уже выдохлись. Вскоре откроется второй фронт - политический, где нас будут склонять к переговорам и где Россия будет пытаться закрепить те успехи, которые сейчас есть. Чем больше у нас будет успехов в освобождении наших территорий, даже маленькими шагами, Российская Федерация будет спешить, чтобы мы не освободили большую часть территории. Меня волнует визит представителей верхушки Франции, Италии и Германии, которые будут пытаться уговорить нас на переговоры с Россией", - отметил Жданов.

Эксперт добавил, что несмотря ни на что, ситуация на фронте сейчас в нашу пользу.

"Мы уже создали на фронте такие условия, что Российская Федерация неспособна формировать батальонно-тактические группы на собственной территории, а затем бросать их в бой как сложившееся подразделение. Россияне фактически везут людей и технику для пополнения потерь. А для того, чтобы формировать дополнительные БТГР, им нужна тактическая пауза", - заметил Олег Жданов.

Журналист Виталий Портников считает, что война России против Украины будет долгой, ведь с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным можно будет договориться только на российско-польской границе, а также, что победить Россию мы сможем только военным путем благодаря нашей героической армии, а все переговоры являются ширмой для подготовки новых российских атак.