Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.

В сообщении утверждается, что пожар возник в результате обстрела украинскими войсками.

Сообщения о пожаре и видео появились также в ряде местных пабликов.

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