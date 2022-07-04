Русские сообщают о большом пожаре в центре Донецка
Горят торговые ряды на рынке в Киевском районе Донецка у железнодорожного вокзала
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.
В сообщении утверждается, что пожар возник в результате обстрела украинскими войсками.
Сообщения о пожаре и видео появились также в ряде местных пабликов.
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