Русские отменяют украинский язык, литературу и историю в школах под оккупацией, – языковой омбудсмен
На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей захватчики заявили о возобновлении обучения в школах. Однако там запретили преподавать украинский язык, украинскую литературу и историю Украины
Об этом сообщает Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
"Российские оккупанты продолжают политику геноцида - лингвоцида. На территории Донецкой и Луганской областей, только что оккупированных российскими войсками, враги продолжают политику деукраинизации учебных заведений", - говорится в сообщении.
Он просит международные правозащитные организации фиксировать и реагировать на все преступления, совершаемые Россией в Украине. Кроме того, Креминь просит украинцев сообщать все факты нарушения прав человека для исков в международный суд Организации Объединенных Наций.
"Озверевшие российские душегубы, совершая геноцид против граждан Украины, пытаются устроить детям еще и языковой лингвоцид", - отмечает омбудсмен.
- Напомним, в Международном суде ООН в Гааге обязали Россию немедленно прекратить военное вторжение в Украину. Если Россия не прекратит военные действия в Украине, то ее будет ждать еще большая изоляция.
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