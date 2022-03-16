Русские отменяют украинский язык, литературу и историю в школах под оккупацией, – языковой омбудсмен

Об этом сообщает Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"Российские оккупанты продолжают политику геноцида - лингвоцида. На территории Донецкой и Луганской областей, только что оккупированных российскими войсками, враги продолжают политику деукраинизации учебных заведений", - говорится в сообщении.

Он просит международные правозащитные организации фиксировать и реагировать на все преступления, совершаемые Россией в Украине. Кроме того, Креминь просит украинцев сообщать все факты нарушения прав человека для исков в международный суд Организации Объединенных Наций.

"Озверевшие российские душегубы, совершая геноцид против граждан Украины, пытаются устроить детям еще и языковой лингвоцид", - отмечает омбудсмен.

Напомним, в Международном суде ООН в Гааге обязали Россию немедленно прекратить военное вторжение в Украину. Если Россия не прекратит военные действия в Украине, то ее будет ждать еще большая изоляция.