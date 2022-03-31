"Русские оккупанты насилуют женщин. Дети становятся свидетелями преступлений": Денисова обратилась в Комиссию ООН

Об этом она сообщила в Telegram.



По ее словам, все чаще появляются сообщения о насилии военными РФ над украинскими женщинами. Оккупантов не останавливают даже дети, которые становятся свидетелями этих преступлений.



"В Мариуполе российские оккупанты несколько дней поочередно насиловали женщину на глазах у ее 6-летнего сына. Женщина скончалась от ран. Ее маленький сын – поседел", - сообщила Денисова.



Как сообщает Людмила Денисова, во время оккупации одного из сел в Броварском районе военнослужащий РФ застрелил хозяина дома, после чего в состоянии алкогольного опьянения вместе с другим военнослужащим РФ изнасиловал жену убитого, угрожая женщине и ее ребенку расправой.



На временно оккупированных территориях у женщин нет возможности сообщить о совершенных преступлениях, "ведь рашисты не дают полноценно работать правоохранителям, спасателям и врачам", - сказала Денисова.



Она отметила, что нарушение прав женщин в условиях войны является нарушением основополагающих принципов международного гуманитарного права и международного права.



"Женевские конвенции 1949 года, Дополнительные протоколы к ним и обычные нормы запрещают изнасилование, истязание, жестокое или бесчеловечное обращение и наказание, посягательство на человеческое достоинство и требуют соблюдения уважения к личности и его чести", - добавила уполномоченная ВРУ.

Напомним, 28 марта уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщала, что из-за масштабной агрессии РФ погибли по меньшей мере 143 ребенка.