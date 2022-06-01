Русские очень быстро учатся. Не стоит говорить, что они воюют, как во Вторую мировую, – военный эксперт Тарас Чмут
Глава фонда "Вернись живым", военный эксперт Тарас Чмут считает, что не стоит говорить, что Россия воюет против Украины, как во время Второй мировой войны, поскольку россияне очень быстро учатся
Военный эксперт высказал такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо".
"Если говорить о тактике, то кое-где россияне воюют так же, как и во время Второй мировой войны: сначала тотально все уничтожается, потом Силы специальных операций, Частные военные компании, более подготовленные части разведки и бригады спецназа заходят, зачищают и дальше пехота уже закрепляет. Но в этой войне россияне очень быстро учатся и тактика России в первые недели и сейчас очень отличается. И они, к сожалению, для нас учатся, меняют подходы", - отметил Чмут.
Эксперт добавил, что ситуация с артиллерией у страны-агрессора России гораздо лучше, по сравнению с нашей, а также на ход боевых действий влияет и развитие вооружения.
"Не стоит забывать о развитии техники и вооружения, в первую очередь беспилотники, которых у россиян очень много и которые они эффективно используют. Несмотря на простоту и примитивизм, БПЛА "Орлан-10" отлично выполняет свою работу с точки зрения затраченного ресурса и полученного результата. Это накладывает новые условия на применение артиллерии. Другой вопрос - это насыщение авиацией и состояние артиллерии, которое в России значительно лучше нашей постсоветской артиллерии, к которой также есть большой дефицит боеприпасов", - отметил Тарас Чмут.
- Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что по состоянию на утро 1 июня потери России составляют около 30,7 тыс военных, 175 вертолетов и 1361 танк.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное