Военный эксперт высказал такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо".

"Если говорить о тактике, то кое-где россияне воюют так же, как и во время Второй мировой войны: сначала тотально все уничтожается, потом Силы специальных операций, Частные военные компании, более подготовленные части разведки и бригады спецназа заходят, зачищают и дальше пехота уже закрепляет. Но в этой войне россияне очень быстро учатся и тактика России в первые недели и сейчас очень отличается. И они, к сожалению, для нас учатся, меняют подходы", - отметил Чмут.

Эксперт добавил, что ситуация с артиллерией у страны-агрессора России гораздо лучше, по сравнению с нашей, а также на ход боевых действий влияет и развитие вооружения.

"Не стоит забывать о развитии техники и вооружения, в первую очередь беспилотники, которых у россиян очень много и которые они эффективно используют. Несмотря на простоту и примитивизм, БПЛА "Орлан-10" отлично выполняет свою работу с точки зрения затраченного ресурса и полученного результата. Это накладывает новые условия на применение артиллерии. Другой вопрос - это насыщение авиацией и состояние артиллерии, которое в России значительно лучше нашей постсоветской артиллерии, к которой также есть большой дефицит боеприпасов", - отметил Тарас Чмут.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что по состоянию на утро 1 июня потери России составляют около 30,7 тыс военных, 175 вертолетов и 1361 танк.

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