English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Русские очень быстро учатся. Не стоит говорить, что они воюют, как во Вторую мировую, – военный эксперт Тарас Чмут
Эксклюзив

Русские очень быстро учатся. Не стоит говорить, что они воюют, как во Вторую мировую, – военный эксперт Тарас Чмут

1 июня, 2022 среда
14:42
война с Россией

Глава фонда "Вернись живым", военный эксперт Тарас Чмут считает, что не стоит говорить, что Россия воюет против Украины, как во время Второй мировой войны, поскольку россияне очень быстро учатся

Военный эксперт высказал такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо".

"Если говорить о тактике, то кое-где россияне воюют так же, как и во время Второй мировой войны: сначала тотально все уничтожается, потом Силы специальных операций, Частные военные компании, более подготовленные части разведки и бригады спецназа заходят, зачищают и дальше пехота уже закрепляет. Но в этой войне россияне очень быстро учатся и тактика России в первые недели и сейчас очень отличается. И они, к сожалению, для нас учатся, меняют подходы", - отметил Чмут.

Эксперт добавил, что ситуация с артиллерией у страны-агрессора России гораздо лучше, по сравнению с нашей, а также на ход боевых действий влияет и развитие вооружения.

"Не стоит забывать о развитии техники и вооружения, в первую очередь беспилотники, которых у россиян очень много и которые они эффективно используют. Несмотря на простоту и примитивизм, БПЛА "Орлан-10" отлично выполняет свою работу с точки зрения затраченного ресурса и полученного результата.  Это накладывает новые условия на применение артиллерии. Другой вопрос - это насыщение авиацией и состояние артиллерии, которое в России значительно лучше нашей постсоветской артиллерии, к которой также есть большой дефицит боеприпасов", - отметил Тарас Чмут.

  • Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что по состоянию на утро 1 июня потери России составляют около 30,7 тыс военных, 175 вертолетов и 1361 танк.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Тарас Чмут
Война на Донбассе
Читайте также:
gettyimages
31 мая, 2022 вторник
Джошуа согласился на главное требование Усика по бою-реваншу
2 июня, 2022 четверг
На Львовщине прогремели взрывы, 5 человек - ранены
2 июня, 2022 четверг
Польша с июля прекратит выплату помощи украинским беженцам
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.29
    Покупка 34.29
    Продажа 35.44
  • EUR
    Покупка 36.15
    Продажа 37.66
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
3 июня
01:59
Либо он хочет вернуться в бокс, либо желает остаться в Украине, - президент Top Rank поставил ультиматум Ломаченко
01:32
Отчет ОК "Юг": РФ трижды за день обстреляла Николаев
01:11
В Черном море маневрируют 7 кораблей РФ: есть угроза ракетных ударов, возможна высадка десанта
00:59
Андрей Ярмоленко
Прошли только 50% пути, радоваться рано, - Ярмоленко после матча против Шотландии
00:50
Российские фехтовальщики не будут выступать под нейтральным флагом, - FIE
00:42
Венгрию могут лишить права голоса в ЕС, — вице-президент Европарламента
00:31
Russia Today
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 2 июня
00:29
С 24 февраля в Украине из-за агрессии РФ подтверждена гибель 4169 мирных жителей, реальные цифры значительно выше, — ООН
00:17
Роналду
Испания и Португалия сыграли вничью в главном матче дня в Лиге наций
00:16
В Бердянске за сутки прозвучало 10 взрывов, - горсовет
00:04
Дмитрий Медведев
Россия будет действовать на поражение центров принятия решений. Медведев повторил угрозы Кремля из-за поставок оружия в Украину
2022, четверг
2 июня
23:58
На фото Владимир Зеленский
Россия мобилизовала все силы, чтобы сорвать европейское движение Украины, - Зеленский
23:49
Нейтралитет нужно защищать. Молдова намерена попросить оружие на Западе
23:36
Еще один громкий развод? Звездные супруги певица Шакира и футболист Пике расходятся после 11 лет брака
23:15
Сборная Украины по футболу перечислила более 4 млн грн на медпомощь через UNITED24
23:11
С 24 февраля враг разрушил 182 учебных заведения, еще 1756 – повреждено
23:00
Вживую
ТОП-7 украинских композиторов 20-го века в джазовом вечере на Еспресо
22:52
В эти сутки на востоке украинские воины уничтожили командно-наблюдательный пункт врага, 32 оккупантов и около 10 единиц техники
22:50
На фото последствия обстрелов в Луганской области
2 июня оккупанты обстреляли около 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - группировка ОС
22:45
Объединить полное нефтегазовое эмбарго и отключить Россию от SWIFT, - Андрей Ермак о пути завершения войны
22:40
На фото разрушен дом из-за обстрелов на Востоке Украины
На Днепровщине оккупанты обстреляли Марьянское. Разрушили дома и повредили газопровод
22:23
Хочу напомнить о соглашениях, подписанных между Чемберленом и Гитлером в 1938 году. Посол Украины в ООН предостерег мир от примирения с Путиным
22:22
Сломали Rutube и 1С. С 24 февраля украинская ИТ-армия подвергла атаке более 1800 российских ресурсов
22:17
На фото президент Польши
Президент Польши призвал предоставить Украине статус кандидата в ЕС
22:03
Россияне выводят в море военные корабли, прикрываясь гражданскими судами, — ВМС Украины
21:59
Европейские страны с 24 февраля приняли 5,3 млн украинских беженцев, 2,3 млн из них уже вернулись, – Frontex
21:50
Турция заявила о возможности вывезти 20 млн тонн украинского зерна
21:49
Путин болен раком, лечился в апреле. Возможно, пережил покушение, - Newsweek
21:26
Венгрия разрушила хорошие отношения с ЕС, - Bloomberg
21:24
Уэльс-Украина: некоторые украинские беженцы получат бесплатные билеты на плей-офф чемпионата мира
21:14
Карта боевых действий в Украине: обзор событий 31 мая – 2 июня
21:03
Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по разрушенному мосту на Николаевщине
20:57
На фото последствия российских обстрелов в Луганской области
Северодонецк держится и имеет шансы на скорое освобождение, - Гайдай
20:57
"В Украине начнется голод, а все зерно будет продано в обмен на оружие". В СНБО опровергают фейки
20:50
Анналена Бербок
Послаблений не будет. Главная дипломат Германии объяснила, что по пути в ЕС Украина не может рассчитывать на поблажки
20:37
ООС ранение ВСУ
Украинского военного с ранением сердца спасли в мобильном госпитале
20:35
МерZость. Во временно оккупированном Мариуполе украинские полицейские перешли на сторону "ДНР", - советник мэра
20:24
В России бортпроводникам для усмирения "дебоширов" в самолетах выдают пластиковые наручники и ремни
20:22
Венгрия
Венгрию следует лишить право голоса в ЕС – вице-президент Европарламента Барли
20:21
Зеленский предупредил Европу об уличных протестах из-за нехватки продовольствия
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV