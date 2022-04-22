Русские обстреляли Славянск, вероятно, кассетными бомбами. Призываем горожан эвакуироваться, - глава ВГА
В ночь на 22 апреля оккупанты обстреляли Славянск, вероятно, кассетными бомбами, жертв нет, однако гражданских просят эвакуироваться
Об этом заявил глава Славянской ВГА Вадим Лях .
"Ночь прошла беспокойно, город подвергся обстрелам. Вероятно, это были кассетные бомбы. К счастью, обошлось без жертв. Ущерб сейчас устанавливается. Еще раз упорно призываю-эвакуйтесь!" – подчеркнул он.
В 9;30 22 апреля от стоянки ЦНАП отправится автобус в Днепр. Вадим Лях просит не опаздывать тех, кто записался на рейс. В 11:00 всех желающих на Привокзальной площади будут ждать автобусы в Покровск.
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