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OPINION

Русские думают, что создают коллапс, а действительно переводят нас на новейшие технологии

Виктория Сюмар
24 октября, 2022 понедельник
10:02
Мнение

Просто безумными темпами мы меняем свои ценности и приоритеты. И навсегда оставляем советскую ментальность как можно дальше от самих себя

Российская пропаганда сейчас вся заточена на Украину: "замерзает", Киев и Львов "без света" и скоро "все возненавидят власть и бегут". Их лозунг: "нам нужны миллионы беженцев" и "там невозможно жить".

Они думают, что сломают нас этим. В то же время мы хорошо знаем, кого ненавидеть и при этом становимся более экономными, энергоэффективными и решительными.

Они думают, что мы уедем из Украины, но мы только сейчас оценили свою страну по-настоящему. Точно перезимуем и станем одной из самых энергоэффективных стран мира

Они думают, что создают коллапс, а действительно переводят нас на новейшие технологии современной энергетики.

Они думают, что мы уедем из Украины, но мы только сейчас оценили свою страну по-настоящему. Точно перезимуем и станем одной из самых энергоэффективных стран мира.

Электрокары, солнечные батареи, другая возобновляемая энергетика, утепление, тепловые насосы – они даже не представляют как стимулируют наше развитие, тогда как сама империя зла обречена на роль сырьевого придатка со всеми вытекающими последствиями.

Просто безумными темпами мы меняем свои ценности и приоритеты. И навсегда оставляем советскую ментальность как можно дальше от самих себя…

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Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэкспертка.

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