Об этом сообщает New York Times.

По информации издания, в мае сотрудник Госдепартамента США Джордж Каджати написал об этом в Кимберлийский процесс – международную организацию, созданную ООН, чтобы бороться с распространением алмазов из зон конфликта. Ведь на деньги от их продаж страны могут финансировать войны.

ЕС, Канада и Украина тоже призвали признать российские алмазы "кровавыми". В июне на заседании Кимберлийского процесса этот вопрос подняли, но представители России, Беларуси и Китая наложили вето на такой запрет.

Россия – самый крупный в мире поставщик маленьких алмазов. Кроме энергетических ресурсов, Россия получает самый большой экспортный доход именно от алмазов.

Русские алмазы многие годы были очень популярны в Америке, поскольку, в отличие от африканских, их нельзя было заподозрить в "кровавости".

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