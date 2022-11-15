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Главная война с Россией "Русская война сеет хаос для людей и для мировой экономики". Страна G20 намерена осудить действия РФ в Украине

"Русская война сеет хаос для людей и для мировой экономики". Страна G20 намерена осудить действия РФ в Украине

15 ноября, 2022 вторник
05:24
война с Россией

Соединенные Штаты ожидают, что группа промышленно развитых стран G20 после завершения своего саммита в Индонезии осудит войну России против Украины и ее губительное влияние на мировую экономику

Об этом заявил на брифинге для журналистов официальный представитель США, передает BBC.

По его словам, представители большинства стран G20 собрались в последние дни и согласились с тем, что война России против Украины должна быть осуждена самым решительным образом.

В G20 входит и Россия, поэтому консенсус здесь вряд ли возможен.

Американский представитель отказался сообщить, какую форму примет это осуждение.

"Я не буду опережать заключительные переговоры, но G20 даст понять, что российская война сеет хаос для людей и для мировой экономики в целом", - сказал он на условиях анонимности.

По его словам, большинство стран G20 согласны с тем, что война в Украине стала причиной экономических трудностей и нестабильности, которая наблюдается во многих частях света.

  • Напомним, Владимир Зеленский назвал саммит "G19" и планирует в обращении к его участникам на примере деоккупированной части Херсонщины показать , что несет за собой "спецоперация" РФ и что означает присутствие украинского флага.

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Мир
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