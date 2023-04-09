Россияне просто не в себе от ожидания украинского контрнаступления, включили какую-то невидимую машину самопожирания. Страх нарастает, приобретает гигантские масштабы и, кажется, начал проникать во все поры этого безумного Левиафана.

И вот выясняется, что кожа у этого крокодила не такая уж грубая. Ибо внутри он — как еж, – розовый, мягкий и зловонный. И – о Боже! – беззащитный... Он не чувствует вины и никогда ее не почувствует, но что-то похожее на страх ответственности за содеянное в нем просыпается. Поэтому их бросает то в жар ядерной войны, то в холод сокрушительного поражения и распада, то в плаксивые и капризные состояния в стиле некоего Прилепина. Бросает потому, что самые чувствительные из них теперь если не понимают, то догадываются: их не защитит ни Путин, ни русскийхристос (тм), ни ядерная бомба, ни даже дальний товарищ Си.

Это начинает действовать так называемый "закон бумеранга". В России может бездействовать первый закон Ньютона, Всеобщая декларация прав человека и международное право в целом, но дело в том, что бумеранг придумали давно и не на Западе. Есть основы, которые существовали в этом мире еще задолго до скрижалей Моисея. К примеру, слепой фатум и невидимая месть.

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Начинает действовать так называемый "закон бумеранга". В России может бездействовать первый закон Ньютона, Всеобщая декларация прав человека и международное право в целом, но дело в том, что бумеранг придумали давно и не на Западе. Есть основы, которые существовали в этом мире еще задолго до скрижалей Моисея. Например, слепой фатум и невидимая месть

"Постучалась в дом боль незванная" – они наконец-то начинают подозревать: "русская весна" начинает пожирать своих детей. И это только петинг, то есть разминка. Их влагалище по оврагам еще даже не начало нестись, а им уже так сильно плохо. Они ведь теперь не знают, куда бежать и где прятаться. Теперь у них нервные качели, "всепропало", несуразные дергания, абсурдный хаос и поиск виновных.

А новизна ситуации в том, что тот, кто последние 23 года назначал виновных, постепенно сам переходит в статус виновного. Медленно, но переходит.

События в России похожи на сюжет какого-то безумного порнотриллера: сказочный герой всех сумел довести до возбуждения, но никого, в конце концов, не удовлетворил. Более того, число недовольных и обиженных будет только умножаться среди этих "подпольных человечков", одни из которых и дальше по инерции будут подыхать на фронтах, а другие будут передавать обиду на весь мир во все возможные щели своей подтоптанной души из-за непрестанного ресентимента и постоянных шатаний между статусом лидера мира и статусом парий этого же мира.

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И вот когда Россия однажды утром проснется со шваброй в путинской заднице и вся "великая наша страна" застынет в траурном убранстве, у них начнутся такие ломки, что живые позавидуют нерожденным

И вот когда Россия однажды утром проснется со шваброй в путинской заднице и вся "великая наша страна" застынет в траурном убранстве, у них начнутся такие ломки, что живые позавидуют нерожденным. Это будет фарсовый и смешной, но сталинизм, потому что скатиться в оскотынивание в их ситуации – самый легкий из путей. Он не нуждается ни в ресурсах, ни усилиях, ни в стратегии, ни в государственной мудрости. Ему хватит инерции, апатии и страха.

Думаю, если дальше так пойдет, то до реального украинского контрнаступления, когда бы оно не началось, доживут не все члены высшего руководства РФ. Еще не стоит забывать, что на носу день победы – первый и последний сакрал для всего этого племени, который как раз и ломается в эти судьбоносные времена. России потребуется сакральная жертва – виновный, олицетворение поражения последнего года. Я не удивлюсь, если... И вы не удивляйтесь.

Страх будет нарастать вместе с ура-патриотическим угаром. Невероятный коктейль – подозрение, страх и угар. И украинское контрнаступление 9 мая.

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Об авторе. Андрей Бондар, писатель.

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