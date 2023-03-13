Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"



"Мы являемся независимым государством. Очевидно, что Украина имеет отношения с разными религиозными организациями, которые в соответствии с законом являются общественными организациями. Мы должны заботиться о нашей национальной безопасности. Русская церковь является угрозой для нашей национальной безопасности. Поэтому обращения главы РПЦ Кирилла к Папе Римскому не имеют никакого смысла", – пояснил Княжицкий.



Народный депутат подчеркнул, что вопрос национальной безопасности является для государства первоочередным.



"На главу РПЦ наложены санкции во многих европейских странах. Нас абсолютно не касается его обращение к Папе Римскому. Мы должны заботиться о нашей национальной безопасности и ликвидировать угрозу. Нам никто не имеет права запретить это делать. Русская церковь может и дальше пиариться и использовать для этого кого угодно, но мы должны делать свое дело. В частности, ликвидировать агентов ФСБ в Украине – УПЦ МП", - добавил он.

12 марта глава РПЦ Кирилл призвал Папу Римского и генсека ООН Антониу Гутерреша не допустить расторжения соглашения УПЦ МП с Киево-Печерской лаврой.