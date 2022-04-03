Русская культура погибла вместе с убитыми украинцами и украинками, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что после зверств, которые совершили российские солдаты в городах Киевщины, теперь РФ будут воспринимать только как страну убийц
Об этом он рассказал во время своего видеообращения.
"Я хочу, чтобы руководители РФ увидели, как выполняются их приказы, вот такие приказы, вот такое выполнение и солидарная ответственность. За эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами лежащие на улицах руки, за выстрелы в спину связанным людям. Вот так теперь будет восприниматься российское государство. Это ваш образ. Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками, к которым вы пришли", - сказал Зеленский.
Также президент сообщил, что принял решение о создании специального механизма правосудия Украины для расследования и судебного разбирательства каждого преступления оккупантов на территории нашего государства. Суть этого механизма – совместная работа национальных и международных специалистов, прокуроров и судей.
- Президент Украины обратился к матерям российских военных и обвинил их в том, что они воспитали садистов
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