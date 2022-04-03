Русская культура погибла вместе с убитыми украинцами и украинками, - Зеленский

Об этом он рассказал во время своего видеообращения.

"Я хочу, чтобы руководители РФ увидели, как выполняются их приказы, вот такие приказы, вот такое выполнение и солидарная ответственность. За эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами лежащие на улицах руки, за выстрелы в спину связанным людям. Вот так теперь будет восприниматься российское государство. Это ваш образ. Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками, к которым вы пришли", - сказал Зеленский.

Также президент сообщил, что принял решение о создании специального механизма правосудия Украины для расследования и судебного разбирательства каждого преступления оккупантов на территории нашего государства. Суть этого механизма – совместная работа национальных и международных специалистов, прокуроров и судей.

Президент Украины обратился к матерям российских военных и обвинил их в том, что они воспитали садистов

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb