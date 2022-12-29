Россияне не устают удивлять мир своим специфическим креативом. Не говорю уже об откровенно дебильные сообщения официальных лиц в соцсетях, зловонное творчество дерьмового скульптора, — это уже пройденный этап и не веселит публику.

Теперь вот Москва решила устроить подарок Белграду: в столицу Сербии привезли новогоднюю "елку" из России, которую, однако, вынуждены охранять накачанные ходящие кругами мужчины, запрещая не то что приближаться к дереву, но и… фотографировать его.

В столицу Сербии привезли новогоднюю "елку" из России, которую, однако, вынуждены охранять накачанные ходящие кругами мужчины, запрещая не то что приближаться к дереву, но и… фотографировать его

Что тут скажешь? Подарок с намеком, конечно. Особенно, если учесть очередное обострение между Сербией и Косово, едва не завершившееся военным столкновением. Однако инцидент с выборами был исчерпан, и известно, что президент Республики Сербия Александар Вучич, известный своими пророссийскими заявлениями, призвав косовских краян разбирать баррикады, апеллировал не к гарантиям России. НАТО (в частности, KFOR), Евросоюз и Штаты показались Вучичу более надежными партнерами, чем Россия военного преступника Путина.

"Елка" же, по мнению кремлевских стратегов, должна символизировать присутствие России на Балканах, причем присутствие, основанное на эфемерных, как и в свое время в отношении Украины, иллюзиях об эрефии — патрона для "славянского сообщества".

Если раньше Белград изо всех сил демонстрировал свою не только лояльность, а преданность Москве, то сейчас Путин и его клика вряд ли могут полностью полагаться на сербов

Если когда-то так и было, если раньше Белград изо всех сил демонстрировал свою не только лояльность, а преданность Москве, то сейчас Путин и его клика вряд ли могут полностью полагаться на сербов. Во всяком случае, "елку от Путина" охраняют небезосновательно, поскольку нашлись граждане, возмущенно отреагировавшие на кремлевский подарок. В частности, ассоциация "Россияне, украинцы, белорусы и сербы вместе против войны" (РУБС) заявила: "Эта елка – не проявление любви и уважения, а циничный инструмент российской пропаганды. Поэтому просим убрать его в знак уважения к жертвам агрессии".

В конфликте, который традиционно теплится между Белградом и Приштиной, трудно не заметить грязных российских ручонок. По крайней мере, в Косово это прекрасно понимают, и не заворачивают правду в яркие бумажки

Здесь сербы совершенно правы. Ибо в конфликте, который традиционно теплится между Белградом и Приштиной, трудно не заметить грязных российских ручонок. По крайней мере, в Косово это прекрасно понимают, и не заворачивают правду в яркие бумажки. Руководитель министерства внутренних дел Республики Косово Хелал Швечл, реагируя на состояние боевой готовности сербского войска, сказал: "Сербия под влиянием России подняла состояние боевой готовности и отдает приказ о возведении новых баррикад, чтобы оправдать и защитить преступные группировки, терроризирующие граждан сербской национальности в Косово".

В принципе, Россия еще времен балканских войн должна понять, что в "мягкой подбрюшине Европы" ей не слишком рады. Еще в 1999 году "славные десантники" Москвы попытались захватить аэропорт Слатина в Приштине, но после "эффектного 600-километрового броска из Углевика, вынуждены были отступить перед лицом натовских сил. В то же время украинское подразделение миротворческих KFOR пользовалось у обеих сторон конфликта авторитетом и уважением.

Официальный Белград, несмотря на русофилию Вучича, сосредоточен на вступлении в Европейский союз и этот процесс, безусловно, завершится положительно.

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В Софии могут просто обидеться тем, что в Киеве не нашли для своего представительства опытного и квалифицированного дипломата. И это не просто оскорбление, это реальный удар по перспективе военного сотрудничества между Болгарией и Украиной.

Именно поэтому Украина должна держать Балканы в фокусе внимания, а не играть в макабричные назначения, вроде посольства в Болгарии. Волна возмущения по поводу должности для Олеси Иващук вызвана, по большей части, ее непрофессионализмом. Конечно, специалист по обработке бриллиантов и сексологии на дипломатической должности – это нонсенс. Но мы забываем, что и в Софии могут просто обидеться тем, что в Киеве не нашли для своего представительства опытного и квалифицированного дипломата. И это не просто оскорбление, это реальный удар по перспективе военного сотрудничества между Болгарией и Украиной. Поскольку именно там мы могли бы достать и до сих пор используемое на фронте советское оружие и боеприпасы к нему. Более того, в Болгарии до сих пор налажено производство этого железа, крайне нужного нам.

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Поэтому Киев должен внимательно следить и за постепенным европейским дрейфом Сербии, и за, по сути, солидарными для Украины шагами Софии – в частности, недавним выведением оттуда 70 российских дипломатов летом.

А "елка" от Кремля в центре Белграда имеет для украинцев особый подтекст. Мы помним, как в канун Революции Достоинства в Киеве на Майдане пророссийская марионетка Янукович также попытался предотвратить протесты новогодним деревцем. "Елка" Януковича стала карикатурным символом крушения "русского мира" и его пахолков.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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