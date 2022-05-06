RussianShameDay: мир призывают стыдить россиян, которые будут праздновать "День победы" в Мариуполе над свежими могилами невинных людей

Об этом сообщает Всемирный конгресс украинцев (UWC).

Мировое сообщество и всех небезразличных людей призывают поддержать кампанию #RussianShameDay, распространяя информацию о российских зверствах в социальных сетях 9 мая.

"В эту дату российские оккупанты будут праздновать свой "День Победы" в разрушенном Мариуполе над свежими могилами невинных людей, оклеветав память миллионов погибших украинцев во Второй мировой войне. Россияне не имеют права праздновать победу над нацизмом, если они совершают зверства такие же жестокие, как и те, что совершали нацисты", - говорится в сообщении.

Известно, что призыв принес первые плоды: в Нью-Йорке на Таймс-сквер появился баннер с призывом позорить российский День победы 9 мая.

"СКУ просит всех сторонников Украины от обычных пользователей соцсетей к представителям международного сообщества, авторитетным людям и медиа-деятелям поддержать кампанию, распространяя информацию о "Дне российского позора" в социальных сетях одним простым сообщением: Нет победы России", - говорится на странице #RussianShameDay .

Напомним, оккупанты в Мариуполе готовятся к "празднику" 9 мая. Они восстанавливают советские памятники, разбирают завалы и заставляют мариупольцев вытаскивать из-под развалин тела погибших.

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