"Russian ship - Fuck you": киберполиция сообщила о благотворительном NFT-проекте в поддержку ВСУ
На платформе Opensea появился благотворительный NFT-проект в поддержку армии Украины, все средства которого передадут на нужды ВСУ
Об этом сообщает Киберполиция Украины в Telragram.
"Это будут первые NFT против Путина. Все средства, собранные от продажи NFT-коллекции, будут переданы в поддержку украинской армии и благотворительной помощи Украине", - говорится в сообщении пресс-службы.
- Напомним, 24 февраля Нацбанк открыл спецсчет для сбора средств на нужды армии.
- Через два дня на нужды армии через ПриватБанк перевели более миллиарда гривен.
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