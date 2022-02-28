"Russian ship - Fuck you": киберполиция сообщила о благотворительном NFT-проекте в поддержку ВСУ

Об этом сообщает Киберполиция Украины в Telragram.



"Это будут первые NFT против Путина. Все средства, собранные от продажи NFT-коллекции, будут переданы в поддержку украинской армии и благотворительной помощи Украине", - говорится в сообщении пресс-службы.













Напомним, 24 февраля Нацбанк открыл спецсчет для сбора средств на нужды армии.

Через два дня на нужды армии через ПриватБанк перевели более миллиарда гривен.