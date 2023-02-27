Russia Today France заявила о банкротстве
Поддерживаемая кремлем пропагандистская телекомпания RT France подала в суд заявление о банкротстве
Об этом сообщает издание Politico .
Известно, что согласно решению суда от 23 февраля, с которым ознакомилось издание, в RT France была введена временная администрация.
Отмечается, что еще 1 февраля глава RT France Ксения Федорова заявила в Коммерческом суде Нантера о приостановлении выплат и обратилась с просьбой открыть судебную процедуру ликвидации. Введение временной администрации является первым шагом в этом направлении.
Russia Today France является дочерней французской компанией RT.
С марта 2022 года российские пропагандисты RT и Sputnik запрещены к вещанию на европейской территории из-за санкций, введенных лидерами ЕС после вторжения России в Украину. Однако RT France все еще имело право создавать контент.
Уже в декабре прошлого года новый пакет санкций ЕС ударил по материнской компании RT, что привело к замораживанию активов дочерней французской компании во Франции. В середине января Федорова объявила о закрытии канала.
Коммерческий суд Нантера решил открыть "процедуру наблюдения" на полгода.
- 17 февраля стало известно, что в ходе следственно-оперативных действий собраны доказательства вины бывшего директора по вещанию прокремлевского телеканала Russia Today Антона Кузнецова-Красовского в преступлениях против Украины.
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