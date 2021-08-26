Russia Today дорисовала оружие афганцам в аэропорту с фотографии Reuters

Об этом пишет "Настоящее Время" со ссылкой на британского блогера JimmySecUK.



"Ничего особенного, просто российская государственная телекомпания RT прифотошопила оружие и взрывчатку на изображение невинной афганской семьи беженцев, чтобы изобразить их как террористов", - прокомментировал блогер.

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