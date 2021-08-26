Russia Today дорисовала оружие афганцам в аэропорту с фотографии Reuters
Российские пропагандисты отфотошопили фотографию Reuters, где семья афганцев прибывает в Бельгию после эвакуации, дорисовав им РПГ и автоматы, а позже - удалили фотографию
Об этом пишет "Настоящее Время" со ссылкой на британского блогера JimmySecUK.
"Ничего особенного, просто российская государственная телекомпания RT прифотошопила оружие и взрывчатку на изображение невинной афганской семьи беженцев, чтобы изобразить их как террористов", - прокомментировал блогер.
На оригинальном фото агентства Reuters сфотографированы мужчина, женщина и дети, прибывающие на военную базу Мельсбрук (Бельгия) после того, как талибы вошли в столицу Афганистана Кабул.
Отредактированное изображение появилось на официальном англоязычном твиттере RT (2,9 млн подписчиков). К рюкзакам людей на фото в твите RT были приделаны автоматы Калашникова, гранатомет и ракетница.
Твит гласил: "Некоторые террористы получают бесплатный билет из Афганистана?" Далее без ссылки на источник - американский портал Defense One - цитировался анонимный "представитель американского правительства". "До 100 эвакуированных афганцев входят в списки наблюдения спецслужб", - говорилось в цитате.
Фото также сопровождалось вертикальной надписью: "Внимание: отфотошопленные изображения". Но рассмотреть это предупреждение было непросто: высота его шрифта на айфоне составляла около миллиметра.
В комментариях блоггер JimmySecUK дал ссылку на кэш, где хранится удалена отфотошопленая фотография.
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