Руслану Пысанку похоронят в Киеве 21 августа
Актрису и телеведущую отпоют 21 августа в Спасо-Преображенском соборе в Киеве, который ей очень нравился
Об этом сообщил супруг Русланы Писанки Игорь Исаков.
"Хочу сообщить, что прощание и отпевание нашей Руси, а также ее мамы, Дины Васильевны, состоятся в храме, который очень нравился Руслане, 21.08.22 (воскресенье) по адресу: Спасо-Преображенский собор, ул. Маршала Конева, 3а (ст.метро "Ипподром")”, – написал он на своей странице в facebook.
Божественная литургия состоится в 09:00, а чин погребения около 11:00.
2 августа прощание с Русланой Писанкой состоялось в Германии в городе Кайзерлаутерн, где актриса провела последние дни.
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Руслана Писанка умерла 19 июля на 56 году жизни в Германии – немецкие врачи диагностировали тяжелую форму рака, но спасти актрису не смогли.
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