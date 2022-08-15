Об этом сообщил супруг Русланы Писанки Игорь Исаков.

"Хочу сообщить, что прощание и отпевание нашей Руси, а также ее мамы, Дины Васильевны, состоятся в храме, который очень нравился Руслане, 21.08.22 (воскресенье) по адресу: Спасо-Преображенский собор, ул. Маршала Конева, 3а (ст.метро "Ипподром")”, – написал он на своей странице в facebook.

Божественная литургия состоится в 09:00, а чин погребения около 11:00.

2 августа прощание с Русланой Писанкой состоялось в Германии в городе Кайзерлаутерн, где актриса провела последние дни.

Руслана Писанка умерла 19 июля на 56 году жизни в Германии – немецкие врачи диагностировали тяжелую форму рака, но спасти актрису не смогли.

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