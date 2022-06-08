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Руслан Стефанчук выступил в Европарламенте и призвал ЕС предоставить Украине статус кандидата

8 июня, 2022 среда
16:58
Мир Руслан Стефанчук

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук призвал ЕС предоставить Украине статус кандидата во время своего выступления в Европарламенте

Об этом говорится на официальной странице Европарламента.

"Украина и ее народ нуждаются в этом мощном послании из Европы", - сказал Стефанчук.

По его словам, любой другой политический сигнал пойдет только на пользу Владимиру Путину и его режиму.

Роберта Мецола отметила, что Европейский парламент и дальше будет активно поддерживать усилия Украины получить статус кандидата в ЕС.

"Мы знаем, как важно дать четкий сигнал о том, что Украине место в нашей европейской семье. Сказать всем, что Украина - это Европа", - сказала она.

Отмечается, что Стефанчук рассказал, как первое нападение России на Украину шокировало его страну и весь мир, но украинцы быстро поняли, что им нужно сделать: объединиться против агрессора. Также он поблагодарил европейские страны за их ответ на российскую агрессию, и за то, что они приняли украинских беженцев и стояли вместе с народом Украины.

Кроме того, он наметил перспективу дальнейших действий в случае продолжения войны, включая следующие санкции ЕС против России.

  • Напомним, 16 мая стало известно, что Еврокомиссия приняла анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе от Украины, Совет ЕС начал готовить заключение по заявке.
  • Дискуссию по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС в Европейском совете проведут на заседании 23-24 июня.

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Новости
Украина
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Руслан Стефанчук
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