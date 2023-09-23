Во время посещения Мелитополя Кириенко открыл выставку "Россия - моя родина", которую оккупанты называют "мультимедийным историческим парком", передает РИА "Новости".

Вместе с ним были "сенатор" от этой части оккупированных территорий, экспредседатель "Роскосмоса", участник боевых действий против защитников Украины Дмитрий Рогозин, а также местные коллаборанты в лице "губернатора", бывшего члена запрещенной ныне на подконтрольной территории Партии регионов Евгений Балицкий и его помощница, глава "регионального политсовета" партии "Единая Россия" Галина Данильченко.

"Задача этого уникального проекта в том, чтобы у каждого жителя Запорожской области, Новороссии, Херсонской области, соседних регионов, была возможность, придя сюда, почувствовать эту историческую связь времени", - отметил Кириенко.

Как свидетельствует обнародованное РИА Новости видео с церемонии открытия выставки и презентация работы мультимедиа пропагандистов, посетителей, среди которых планируется много несовершеннолетних, будут убеждать в отсутствии украинцев как отдельной нации.

Читайте такж : Как Россия зомбирует украинских детей с ВОТ и чем это грозит в будущем

"Жители Древней Руси от Киева до Новгорода не могли помыслить, что кто-то из них является русским, кто-то украинцем, а кто-то - белорусом. Все они были русичами (на самом деле самоназванием Киевской Руси было слово русины , как себя еще долго называли украинцы Карпат - ред.). Один народ, одна страна, одна вера, один язык", - говорит голос диктора.

В целом выставка уделяет большое внимание русским царям и русскому православию.

"Киевские правители долгие годы пытались стереть нашу память, лишить нас истинной истории. Главная наша задача - чтобы мы больше не повторили той ошибки, которую совершили предыдущие поколения, чтобы молодежь держалась за свою землю, за свою историю, чтобы больше никогда на нашей земле не возникли фашистские черви, чтобы не тянули нас в чужие ценности, пытаясь увести из лона православной церкви, от наших корней, от нашего отечества", - написал в свою очередь Балицкий в своем телеграмм-канале.

По словам "губернатора", идея проекта зародилась "в недрах Русской православной церкви".

Как утверждает российское оппозиционное медиа Meduza, куратором сети выставок "Россия - моя родина" является митрополит РПЦ Тихон (Шевкунов), которого называют духовником Путина. Во время работы последнего в мэрии Санкт-Петербурга Шевкунов, как и Путин, тоже был близок к петербургскому мафиозному клану "Тамбовские".