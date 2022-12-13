После двух сообщений последних дней – о попытке "госпереворота" в Германии и об активизации неонацистского формирования "Русич" в странах Балтии, — я подумал, что Москве нужно что-то делать. Ее креативные заготовки не работают и уже не будут работать. Попытки дестабилизировать ситуацию в любой стране теперь будут неизменно увязываться с "рукой Кремля", и усилия всех спецслужб, которые будут заниматься такими инцидентами, будут направлены именно на поиски "российского следа".

Более того, какая-то странная синхронизация скандала с Reichsbürgerbewegung и внезапным появлением в информационном пространстве уже подзабытой рейхсканцлерин Ангелы Меркель, также наталкивает на мысль об определенных слишком конспирологических схемах. Фрау Меркель сказала немало интересного, и, между прочим, — об удивительной логике ее политики, фактически по оруэлловским рекомендациям. О Северном потоке как попытке… дать Украине укрепиться энергетически, о Минских соглашениях для блага той же Украины. Ну, ок, оставим на совести политика ее понимание, учитывая только то, что оно странным образом напоминает российские нарративы.

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Теперь об экстремистах. "Рейхсбюргеры" продемонстрировали незаурядный прогресс. Из маргинальной кучки чудаков, определивших себе вождем принца Генриха XIII Ройсса цу Кестрица, они превратились в отнюдь не маргинальную политическую силу, которая, по подсчетам экспертов, уже объединяет почти 20 тысяч активистов. И, что серьезно, не только обывателей, но и государственных служащих, армейских деятелей и т.д. Некоторые тезисы программы Reichsbürgerbewegung просматриваются в основополагающих документах германских парламентских партий.

Попытки дестабилизировать ситуацию в любой стране теперь будут неизменно увязываться с "рукой Кремля", и усилия всех спецслужб, которые будут заниматься такими инцидентами, будут направлены именно на поиски "российского следа"

Откуда деньги? Есть подозрение, что из России. Ведь, если "Альтернатива для Германии" не отказывается от путинского содержания, то неужели "рейхсбюргеры" должны быть порядочнее?

Изюминкой в немецком "торте" оказалась определенная гражданка России, подруга Генриха XIII, Виталия Б. Именно она стала "связной" между "коронованным" экстремистом и российским правительством.

Ничего удивительного. "Рейхсбюргеры" не одиноки в своей "борьбе" за восстановление Рейха. Они скорее часть сети "граждан" и имеют аналог в современной России. "Союз славянских сил Руси (СССР)", также известный как "Граждане СССР" тоже считает покойника-СССР "самым живым из всех живых". Думаю, именно "СССР" стал питательным источником рекрутирования боевиков "Русича", который засветился на днях в медиапространстве стран Балтии. Российские неонацисты попросили своих членов предоставить разведывательные данные о военной деятельности в Латвии, Литве и Эстонии. Таким образом, недвусмысленно намекнули о вероятных провокациях в этих странах, которые могли бы теоретически перерасти в войну против НАТО.

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Если кто-то думает, что "Русич" действует на свой страх и усмотрение, то глубоко ошибается. Во-первых, он официально воевал на Донбассе с 2014-го года, а значит для Кремля не является открытием сам факт существования ОПГ неонацистов. Во-вторых, "Русич" тесно связан с ПВК "Вагнер". Поэтому Пригожин, вероятно, также причастен к координации деятельности этих террористических группировок. А в-третьих, исходя из логики недавних заявлений и Путина, и его "рота" Пескова, Россия настраивается на длительное противостояние с Западом, поэтому балтийская акция "Русича" полностью вписывается в этот контекст.

От параллельных к официальной армии вооруженных формирований (в России они не ограничиваются "Русичем" и "Вагнером") можно ожидать чего угодно. Однако пока похоже, что они полностью контролируемы. До тех пор, когда их спонсоры и вдохновители не решат, что с Путиным им не по пути

Дующие на холодное начали рассказывать, что "Русич" и в определенной степени "Вагнер" могут со временем стать угрозой РФ как государству. Ибо от параллельных к официальной армии вооруженных формирований (в России они не ограничиваются "Русичем" и "Вагнером") можно ожидать чего угодно. Однако пока похоже, что они полностью контролируемы. До тех пор, как их спонсоры и вдохновители не решат, что с Путиным им не по дороге.

В действиях Reichsbürgerbewegung и "Русича" следует видеть также ответ на вопрос, недавно поднятый The Washington Post, написавшей, что украинские попытки деоккупировать Крым беременны "длительным конфликтом" вроде сектора Газа или Нагорного Карабаха. Так вот, европейцы могут быть уверены: этот конфликт продолжается уже давно, и своей тяжестью будет касаться не только Украины. Россия готова поддерживать жар во всеевропейском (да что там – во всемирном) костре, поскольку только таким образом Путин и его клика смогут удерживаться у власти. То есть условный "Сектор Газа" уже тлеет в самой Европе. И стоит лишь немного бензина, чтобы он вспыхнул в полную силу.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо. Запад" .

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