Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"У нас появился могущественный союзник, наш величайший Пу едет 19-го в Тегеран, он получит сотни беспилотников, сотни новейших беспилотников. Они просто не понимают, что они творят в собственной пропаганде. Нам же Путин рассказывал восемь лет, что он создал оружие, не имеющее аналогов в мире. Нам показывали какие-то идиотские мультики, в которых он уничтожал Соединенные Штаты и через ж **у, и через Южный полюс, и через Северный, и всеми неестественными способами. А оказалось, у него нет даже элементарных беспилотников", - прокомментировал Пионтковский.



Политолог отметил относительно иранских беспилотников, что это очень хорошо известная история, как два года назад упал один американский беспилотник Predator, который обстреливал танки террористов на иранской территории. А иранские умельцы - "кулибины" сделали такую поделку, скопировав этот Predator в большом количестве. И вот оказалось, что величайший российский технологический комплекс даже этого еще не смог сделать, а вынужден обращаться в Иран за высокими технологиями.



"Мало ему было быть придатком Китая. Понимаете, как стремительно рушатся геополитические амбиции Кремля. Мы уже как-то привыкли к тому, что Россия сырьевый придаток Китая. А оказалось, к тому же, что и придаток Ирана, у которого будут экспортироваться очень важные для безопасности самые передовые технологии. Но на следующий день произошел "облом", иранское министерство иностранных дел заявило очень прохладно, что у нас отношения союзные, но в военном конфликте России и Украины, мы никого не поддерживаем и не будем поставлять оружие ни одной стороне. И точка. , об******ный Песков начал рассказывать, что "мы и не собирались каких-то беспилотников просить". Вот вам и вам Тегеран, вот вам Иосиф Виссарионович Сталин и Рузвельт с Черчиллем.То есть "обвал" по всем направлениям ", - подытожил Андрей Пионтковский.

12 июля Иран после обвинений в снабжении РФ беспилотников анонсировал визит Путина

13 июля Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан опроверг, что Тегеран собирается продать Москве сотни беспилотников для войны в Украине.

Также Рамис Юнус, американский политолог, считает, что все делается для того, чтобы объятия России и Ирана становились теплее.

Кроме того, Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований, предполагает, что иранцы допустили утечку информации о возможности приобретения Россией их беспилотников, чтобы иметь еще козыри на переговорах.