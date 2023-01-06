Русь была, есть и будет Киевской, - Усик поздравил поздравил украинцев с Рождеством

Об этом Усик сказал в инстаграмме.

"Всех хочу поздравить с Рождеством Христовым, ребят, которые сейчас на передовой защищают нашу страну от врага – Ангела-хранителя вам. Вы сейчас стали нашими Ангелами-хранителями. Всем тем людям, которые помогают идти к победе. Всем тем, кто отдал свою жизнь за свободу Украины Царство небесное. Дорогие друзья, мы пройдем все те испытания, которые имеем. Мы обязательно поднимем над своей головой флаг победы", - сказал боксер.

В поздравлении Александр Усик также припомнил Киевскую Русь.

"Мы обязательно услышим слова от всего мира – Украина независима. Она независимой и будет. Русь была, есть и будет Киевской. Кто бы там и что не говорил, что якобы нет народа украинского – весь мир увидел, насколько он един. Друзья, с Рождеством Христовым. Слава Богу за все. Слава Украине. Вместе к победе. С праздником вас", - сказал Усик.