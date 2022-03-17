Румынские пограничники обустроили для украинских детей-беженцев "игрушечный мост"

Фото игрушек на мосту опубликовала пограничная полиция Румынии



"Улыбка детей, когда они выбирают игрушки, их радость, когда они получают сладости и фрукты от пограничников на контрольных артериях, кажется, облегчают боль в глазах их мам", - говорится в сообщении.



В сообщении также добавили, что на границе оказывают всю необходимую поддержку гражданам Украины, приезжающим в страну.

Напомним, по состоянию на 16 марта, с момента полномасштабного вторжения России, более 1,5 миллиона детей покинули Украину.