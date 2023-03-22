Чем очевиднее становится будущий крах кремлевского режима Путина, тем чаще в Европе взрываются эфэсбэшные "консервы". Причем выясняется, что Москва чуть ли не оптом скупала именно "крайних", — что левых, что правых — таким образом раскладывая яйца в разные корзины политического маргинеса.

Да, в Венгрии, к примеру, ей удалось достичь более значительного прогресса, но премьер Виктор Орбан принадлежит к старой генерации лидеров, фактически "динозавров"-комсомольцев, поэтому его "симпатии" к кремлю вполне закономерны. На рубеже 80-90-х дальновидная коммунистическая тусовка стран так называемого Восточного блока молниеносно переобувалась, предчувствуя неотвратимость перемен.

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В конце концов, реваншистские планы венгерского лидера полностью вписываются в общую парадигму тамошней политики, должны, так сказать, своих "отцов-основателей" еще со времен Трианонского договора. Мне кажется, что именно реванш и надежды на "Великую Венгрию" обусловили в свое время союзничество мадьяр с нацистами, и в этом они не были чем-то уникальными. Поэтому систематические выпады официального Будапешта против украинской политики в Закарпатье, в частности, следует рассматривать как продолжительность традиции, далекой от европейских правил.

В Румынии, которая в годы Второй мировой войны под руководством Иона Антонеску тоже стала составной частью "гитлеровской коалиции", также до сих пор сохранились определенные маргинальные круги, мечтающие о реванше за территориальные потери после 1945 года. Сегодня из Бухареста сообщили об "инициативе" известной пророссийской сенаторки Дианы Иванович-Шошоакэ, внесшей в законодательный орган страны проект закона, который, в случае принятия, фактически привел бы к отмене Договора об отношениях добрососедства и сотрудничества между Румынией и Украиной. В проекте Шошоакэ есть требование разрыва договора с Украиной в 2027 году "с соблюдением срока уведомления по крайней мере год до истечения срока действия", в результате чего "Румыния аннексирует исторические территории, которые ей принадлежали, соответственно, Северную Буковину, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный".

В проекте Шошоакэ есть требование разрыва договора с Украиной в 2027 году "с соблюдением срока уведомления по крайней мере год до истечения срока действия", в результате чего "Румыния аннексирует исторические территории, которые ей принадлежали, соответственно, Северную Буковину, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный"

"Этим законом мы хотим вернуть культурную идентичность, традиции, обычаи и религию румынскому населению, численность которого оценивается примерно в один миллион, включая смешанные семьи", — заявила румынский сенатор. И добавила, что, мол, "Украина никогда не уважала взаимность между правами, предоставленными украинскому меньшинству на территории Румынии, и варварским способом пыталась уничтожить культурную и национальную идентичность румын в Украине". Орбан в юбке — не больше и не меньше…

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Кто такая Диана Шошоакэ? Сербка по происхождению, она известна своими ультраправыми взглядами, которые, совершенно случайно, конечно же, вписываются в контекст нарративов "русского мира" последних лет. В ковидные времена г-жа сенаторка была среди активистов антивакцинаторского движения. В своей риторике пользовалась до боли знакомыми лозунгами о карантинных ограничениях как "фашистских актах", "величайшей аферы века". Шошоакэ устраивала провокационные вылазки в больницы, ссоры с медиками, демонстрируя видео на своей странице в Facebook. Вам не напоминает это подобные акции со Стахивым? В Румынии же самыми активными соратниками "пламенной сенаторки" тогда были эксдепутат и владелец футбольного клуба FCSB Джиджи Бекали, предприниматель Луис Лазарус и действующий член Европарламента Кристиан Терхес.

С началом полномасштабного вторжения Москвы в Украину Шошоакэ отметилась категорическим отрицанием российских ракетных ударов по Киеву. Самое интересное, что именно в это время пришлись и странные заявления сенаторки о "нейтральной" Румынии, которую силой затянули в НАТО "некомпетентные, плагиаторы, воры, грабители, трусы, предатели, бездари, награжденные иностранными государствами за особые заслуги…". Ну, собственно, Москва же требовала от Запада откатить Североатлантический альянс к границам 1997 года.

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С началом полномасштабного вторжения Москвы в Украину Шошоакэ отметилась категорическим отрицанием российских ракетных ударов по Киеву. Самое интересное, что именно в это время пришлись и странные заявления сенаторки о "нейтральной" Румынии, которую силой затянули в НАТО "некомпетентные, плагиаторы, воры, грабители, трусы, предатели, бездари, награжденные иностранными государствами за особые заслуги…". Ну, собственно, Москва же требовала от Запада откатить Североатлантический альянс к границам 1997 года.

К счастью, официальный Бухарест демонстрирует солидарную с Украиной позицию. Кроме важной военной помощи и поддержки украинских беженцев Румыния присоединилась к антипутинской коалиции европейских государств. В частности, к инициативе стран Балтии, Польши и Словакии о создании специального центра по агрессии России.

Но мы должны хорошо запомнить, кто среди доброжелательных соседей хотя бы намеком демонстрировал желание воспользоваться плодами эфемерной победы Путина. Потому что политика – это привередливая штука. А вдруг Шошоакэ и его последователей вынесет на верхушку румынских властей?

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

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