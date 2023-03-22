Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Румынская "орбан" хочет аннексировать Буковину и Змеиный
OPINION

Румынская "орбан" хочет аннексировать Буковину и Змеиный

Игорь Гулик
22 мартa, 2023 среда
20:03
Мнение

Сенатор из Бухареста требует расторгнуть Договор Румынии с Украиной и отобрать "исторические земли"

Чем очевиднее становится будущий крах кремлевского режима Путина, тем чаще в Европе взрываются эфэсбэшные "консервы". Причем выясняется, что Москва чуть ли не оптом скупала именно "крайних", — что левых, что правых — таким образом раскладывая яйца в разные корзины политического маргинеса.

Да, в Венгрии, к примеру, ей удалось достичь более значительного прогресса, но премьер Виктор Орбан принадлежит к старой генерации лидеров, фактически "динозавров"-комсомольцев, поэтому его "симпатии" к кремлю вполне закономерны. На рубеже 80-90-х дальновидная коммунистическая тусовка стран так называемого Восточного блока молниеносно переобувалась, предчувствуя неотвратимость перемен.

Читайте также: Новая Австро-Венгрия против Украины?

В конце концов, реваншистские планы венгерского лидера полностью вписываются в общую парадигму тамошней политики, должны, так сказать, своих "отцов-основателей" еще со времен Трианонского договора. Мне кажется, что именно реванш и надежды на "Великую Венгрию" обусловили в свое время союзничество мадьяр с нацистами, и в этом они не были чем-то уникальными. Поэтому систематические выпады официального Будапешта против украинской политики в Закарпатье, в частности, следует рассматривать как продолжительность традиции, далекой от европейских правил.

В Румынии, которая в годы Второй мировой войны под руководством Иона Антонеску тоже стала составной частью "гитлеровской коалиции", также до сих пор сохранились определенные маргинальные круги, мечтающие о реванше за территориальные потери после 1945 года. Сегодня из Бухареста сообщили об "инициативе" известной пророссийской сенаторки Дианы Иванович-Шошоакэ, внесшей в законодательный орган страны проект закона, который, в случае принятия, фактически привел бы к отмене Договора об отношениях добрососедства и сотрудничества между Румынией и Украиной. В проекте Шошоакэ есть требование разрыва договора с Украиной в 2027 году "с соблюдением срока уведомления по крайней мере год до истечения срока действия", в результате чего "Румыния аннексирует исторические территории, которые ей принадлежали, соответственно, Северную Буковину, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный".

В проекте Шошоакэ есть требование разрыва договора с Украиной в 2027 году "с соблюдением срока уведомления по крайней мере год до истечения срока действия", в результате чего "Румыния аннексирует исторические территории, которые ей принадлежали, соответственно, Северную Буковину, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный"

"Этим законом мы хотим вернуть культурную идентичность, традиции, обычаи и религию румынскому населению, численность которого оценивается примерно в один миллион, включая смешанные семьи", — заявила румынский сенатор. И добавила, что, мол, "Украина никогда не уважала взаимность между правами, предоставленными украинскому меньшинству на территории Румынии, и варварским способом пыталась уничтожить культурную и национальную идентичность румын в Украине". Орбан в юбке — не больше и не меньше…

Читайте также: Европа на распутье

Кто такая Диана Шошоакэ? Сербка по происхождению, она известна своими ультраправыми взглядами, которые, совершенно случайно, конечно же, вписываются в контекст нарративов "русского мира" последних лет. В ковидные времена г-жа сенаторка была среди активистов антивакцинаторского движения. В своей риторике пользовалась до боли знакомыми лозунгами о карантинных ограничениях как "фашистских актах", "величайшей аферы века". Шошоакэ устраивала провокационные вылазки в больницы, ссоры с медиками, демонстрируя видео на своей странице в Facebook. Вам не напоминает это подобные акции со Стахивым? В Румынии же самыми активными соратниками "пламенной сенаторки" тогда были эксдепутат и владелец футбольного клуба FCSB Джиджи Бекали, предприниматель Луис Лазарус и действующий член Европарламента Кристиан Терхес.

С началом полномасштабного вторжения Москвы в Украину Шошоакэ отметилась категорическим отрицанием российских ракетных ударов по Киеву. Самое интересное, что именно в это время пришлись и странные заявления сенаторки о "нейтральной" Румынии, которую силой затянули в НАТО "некомпетентные, плагиаторы, воры, грабители, трусы, предатели, бездари, награжденные иностранными государствами за особые заслуги…". Ну, собственно, Москва же требовала от Запада откатить Североатлантический альянс к границам 1997 года.

Читайте также: Россияне цинично используют западный тренд постмодернизма

С началом полномасштабного вторжения Москвы в Украину Шошоакэ отметилась категорическим отрицанием российских ракетных ударов по Киеву. Самое интересное, что именно в это время пришлись и странные заявления сенаторки о "нейтральной" Румынии, которую силой затянули в НАТО "некомпетентные, плагиаторы, воры, грабители, трусы, предатели, бездари, награжденные иностранными государствами за особые заслуги…". Ну, собственно, Москва же требовала от Запада откатить Североатлантический альянс к границам 1997 года.

К счастью, официальный Бухарест демонстрирует солидарную с Украиной позицию. Кроме важной военной помощи и поддержки украинских беженцев Румыния присоединилась к антипутинской коалиции европейских государств. В частности, к  инициативе стран Балтии, Польши и Словакии о создании специального центра по агрессии России.

Но мы должны хорошо запомнить, кто среди доброжелательных соседей хотя бы намеком демонстрировал желание воспользоваться плодами эфемерной победы Путина. Потому что политика – это привередливая штука. А вдруг Шошоакэ и его последователей вынесет на верхушку румынских властей?

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Мир
Россия
Румыния
ФСБ
война с Россией
помощь Украине
Читайте также:
китай
21 мартa, 2023 вторник
Китай пытается привлечь Украину к мирным переговорам на условиях РФ и не воспринимает никаких аргументов, - военный эксперт
22 мартa, 2023 среда
В США не исключают, что Россия может готовить еще одно наступление на Украину в ближайшие недели
Ігор Шевадзуцький
21 мартa, 2023 вторник
Непобедимый украинец объявил о бое с боксером, "нокаутировавшим" Усика
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.09
    Покупка 38.09
    Продажа 38.87
  • EUR
    Покупка 40.35
    Продажа 41.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
22 мартa
21:19
Зеленский вручил Харькову отличие города-героя
21:08
Обновлено
Обстрел Россией многоэтажек в Запорожье: количество пострадавших возросло до 34
20:53
Матеуш Моравецкий
Премьер Моравецкий: Польша пытается убедить Пекин не поддерживать РФ в ее агрессивной политике
20:37
Судный день для Путина: будет ли он в Гааге?
20:36
Российские войска за день трижды атаковали Никопольщину из дронов и тяжелой артиллерии: есть повреждения
20:25
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:20
В море на Одесчине заметили первую в этом году стаю дельфинов
20:08
Украинец Цыганков во второй раз попал в команду лучших футболистов недели в видеоигре FIFA 23
20:00
Обзор
Победные новости 392-го дня войны: компанию Путину за решеткой могут составить Шойгу и Кадыров, Зеленский на передовой наградил героев-защитников
19:52
Зеленский наградил Героев, отличившихся во время обороны Харьковщины
19:41
Российские террористы обстреляли Черниговщину из миномета
19:40
Обновлено
Число погибших от удара РФ по Ржищеву возросло до 8 человек
19:35
В Херсонской области сократили комендантский час
19:30
Интервью
Украина может начать контрнаступление через месяц, если поступит необходимое западное оружие, - военный эксперт Мирон
19:22
На Запорожье оккупанты сделали в детском саду военный госпиталь, а в Луганской области разогнали несогласных с принудительной паспортизацией педагогов
19:21
Всемирный банк
Восстановление экономики Украины обойдется в $411 млрд, - Всемирный банк
19:00
Эксклюзив
Смена версии танков Abrams, которые США передадут Украине, не означает, что машины будут хуже, - эксперт Defense Express Рябых
18:41
Пригожин написал письмо Блинкену с предложением профинансировать проект ЧВК Вагнера
18:28
Объекты критической инфраструктуры останутся мишенью для РФ, в первую очередь, нефтеперерабатывающие и предприятия оборонно-промышленного комплекса, - ГУР
18:13
В Харьковской области на кассетном снаряде подорвался 50-летний мужчина
18:11
"Украинским детям – украинскую книгу": за год действия акции читатели в Европе получили почти 600 тыс. учебников
18:04
Сборные России и Беларуси отстранили от ЧМ-2024 по хоккею
18:04
"Ядерная безопасность на ЗАЭС в критическом состоянии": Гросси призвал "все стороны" обязаться обезопасить станцию
18:03
OPINION
В Украине начнут законную деколонизацию
17:50
Парламент Швеции проголосовал за вступление страны в НАТО
17:50
У непобедимого украинского боксера сорвался бой в супер тяжелом весе
17:48
Шойгу лично наградил пилотов, сбивших американский беспилотник над Черным морем
17:47
Эксклюзив
Россия для Китая является лабораторией, где Си изучает опыт существования РФ в условиях санкций, - соглава украинско-китайского делового совета Литвин
17:43
"Интернациональный Легион. Воля без границ": вышел документальный фильм об иностранных добровольцах в ВСУ
17:38
"Могут возникнуть осложнения": Бразилия, являющаяся членом МУС, прокомментировала возможность ареста Путина
17:24
Вселенский патриарх Варфоломей назвал РПЦ ответственной за военные преступления в Украине
17:22
Эксклюзив
В Южной Африке могут просить Путина не приезжать на саммит БРИКС, чтобы не арестовывать его, - юрист Бусол
17:20
Пограничники в Бахмуте и Луганской области отбили российские штурмы, уничтожив и ранив оккупантов
17:17
Россияне обстреливают дорогу, по которой гражданские эвакуируются из Авдеевки, - ГВА
17:13
ЛГБТ
Уганда приняла закон, предусматривающий наказание за однополые отношения вплоть до смертной казни
17:00
ПВО сбила российский беспилотник "Орлан-10" на севере Украины
16:54
Эксклюзив
"Простаивающие системы снова будут уничтожать оккупантов": эксперт Defense Express Рябых о производстве 122-мм снарядов
16:48
Сергей Рябков
В МИД России заявили о чрезвычайно высокой вероятности ядерного конфликта
16:48
Распространяли фейки о войне и призывали уклоняться от мобилизации: Киберспециалисты разоблачили ботоферму врага
16:44
"Вмешательство во внутренние дела": Молдова ответила на идею Захаровой переименовать румынский язык в молдавский
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV