Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Румыния завершила расследование по падению на ее территории русских дронов

Румыния завершила расследование по падению на ее территории русских дронов

11 октября, 2023 среда
22:57
Мир

В Румынии завершилось расследование относительно случаев падения российских дронов на территорию страны

Об этом сообщает Digi24.

По данным следствия, на территории государства-члена НАТО действительно падали российские беспилотники, сбиваемые украинскими ПВО. Министр обороны Румынии Анхель Тилвар отметил, что следствие завершило техэкспертизу фрагментов дронов, изъятых из двух мест. Отчет был передан в генеральную прокуратуру.

"Беспилотники были поражены средствами ПВО Украины во время атак на порт Измаил и вошли в неконтролируемый курс вблизи цели, что привело к случайному проникновению в национальное воздушное пространство и падению поблизости на румынской территории", - сказал руководитель румынского минобороны.

По словам Тилвара, Румыния не проявила умысла ни в одной из этих ситуаций, территория страны не была целью, а удар носил случайный характер.

Он также ответил, почему системы радаров и раннего предупреждения не смогли заметить дроны. Это связано с низкой высотой, на которой они летели и их неконтролируемым движением.

Инциденты с падением осколков дронов в Румынии

В ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны-члена НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии.

В МИД Румынии заявили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, не составляли прямой военной угрозы их национальной территории или территориальным водам. А 5 сентября глава Румынии Клаус Иоганнис заявил, что на территории страны не падали ни беспилотники России, ни какие-либо детали.

OSINT-аналитики установили, что российский беспилотник упал на территории Румынии неподалеку от одного из пограничных сел.

Уже 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что команда министерства обнаружила на территории страны вероятные куски российского беспилотника. Румыния сообщила НАТО об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. Альянс выразил поддержку и заявил, что следит за развитием событий.

12 сентября стало известно, что минобороны Румынии начало возводить укрытие для населения в селе Плауру, расположенное недалеко от украинского Измаила.

В то же время глава правительства страны Марчел Чолаку заявил, что причин для беспокойства нет, и призвал успокоить население.

14 сентября министерство иностранных дел Румынии выразило "решительный протест" России из-за попадания обломков дронов на территорию страны, также вызывает посла РФ и консультируется с НАТО.

Впоследствии заместитель начальника штаба обороны Румынии Георгица Влад заявил, что армия готова при необходимости сбивать российские дроны.

Министерство обороны Румынии подтвердило, что во время российской атаки на Одесчину в ночь на 30 сентября система радиолокационного наблюдения зафиксировала возможное нарушение воздушного пространства страны.

Министерство иностранных дел Румынии Луминица Одобеску раскритиковала регулярные воздушные атаки России на граничащие с ее страной южные порты Украины и назвала действия РФ военными преступлениями.

Из-за ночной вражеской атаки по припортовой инфраструктуре Одесщины в ночь на 6 октября приостановил работу паромный пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией.

Украина
Румыния
Война с Россией
Читайте также:
Ізраїль Україна
11 октября, 2023 среда
Для украинцев организовали первый эвакуационный рейс из Израиля
Авдіївка
11 октября, 2023 среда
Россия бросила до 2 тыс. личного состава для атаки на Авдеевку, - военная администрация
Зеленський
11 октября, 2023 среда
Зеленский заявил, что война уже на последнем этапе, и озвучил планы по второму сроку президентства
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.44
    Покупка 37.44
    Продажа 38.13
  • EUR
    Покупка 39.86
    Продажа 40.75
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
11 октября
23:58
Нетаньягу
Нетаньяху объявил о формировании чрезвычайного правительства Израиля
23:45
Обновлено
Россия запустила "шахеды". Есть попадания в Харькове: ситуация вечером 11 октября
23:23
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 11 октября
23:03
Путин приказал экспортерам РФ продавать валютную выручку для стабилизации курса рубля
22:22
Эксклюзив
Дипломат Чалый рассказал о чем может идти речь на переговорах Путина с Си Цзиньпином.
22:18
Зеленский может посетить Израиль, - СМИ
21:56
"Долгожданный шаг станет реальностью": Зеленский о санкциях ЕС в отношении бриллиантов из России
21:50
Украина неожиданно потеряла очки против Сербии в отборе на ЧМ по футзалу
21:07
Эксклюзив
Дипломат Чалый спрогнозировал назревание еще одной горячей точки в мире
20:52
Республиканцы выбрали кандидата на должность спикера палаты представителей США
20:44
Эксклюзив
Страны НАТО подписали соглашения на $4 млрд с производителями боеприпасов для усиления помощи Украине, - Столтенберг
20:38
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Враг проводил наступательные операции на нескольких направлениях: ситуация в горячих точках. Колонка Сергея Згурца
20:35
Нина Южанина
Прямо из бюджета сегодня разворовывают средства приближенные к власти люди, - Южанина
20:20
ВСУ за сутки отразили 18 вражеских атак возле Авдеевки, — Генштаб
20:08
РДК и легион "Свобода России" готовятся атаковать наиболее критические объекты РФ, - представитель ГУР
20:00
Обзор
Победные новости 595-го дня войны: ВСУ отбили самую масштабную атаку на Авдеевку, а возле Бахмута уничтожили грузовик с 30 россиянами
19:59
Обновлено
РФ обстреляла гимназию в Никополе: погибли четыре человека
19:33
Лидер сборной Украины и "Динамо" Ярмоленко выбыл до конца 2023 года
19:33
Обновлено
Ллойд Остин
США объявили о пакете военной помощи Украине на $200 млн: что туда войдет
19:19
Литва передаст Украине две пусковые установки NASAMS
19:07
Евро-2024: стало известно, где пройдет матч Украина – Италия
18:58
Система С-200: все об украинских зенитных ракетах, которые, вероятно, могут долететь до Москвы
18:53
Эксклюзив
ІТ, разминирование, авиация: Остин рассказал, какие сферы охватят коалиции мощностей для Украины
18:27
Сложности правописания: ЦПД разоблачил очередной фейк РФ об "украинском" оружии ХАМАСа
18:13
Фактическое начало переговоров о членстве Украины в ЕС начнется в первом полугодии 2024-го, - замглавы ОП
18:09
Обновлено
"Моя мама и есть Украина": в Киеве попрощались с певицей Ниной Матвиенко
18:05
Виталий Портников
"Это глобальный конфликт между демократиями и диктатурами": Портников о событиях на Кавказе и на Ближнем Востоке
18:02
Украинские дети на ВОТ стали жертвами сексуальных домогательств со стороны российских "казаков", – ЦНС
17:57
Путин обвинил Украину в пользовании российским газом
17:55
Египет забронировал почти полмиллиона тонн пшеницы от российского государственного трейдера, - Bloomberg
17:52
Канада
Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине: что туда войдет
17:39
Помощь Украине и Израилю является приоритетами Белого дома, - минфин США
17:35
Россия бросила до 2 тыс. личного состава для атаки на Авдеевку, - военная администрация
17:27
Эксклюзив
Украина, возможно, и не станет лучшей страной мира, но одной из сильнейших мы будем точно, - Княжицкий
17:22
Оккупанты обстреляли Авдеевку: есть погибший и раненые, под завалами могут быть люди
17:10
Террористы ХАМАСа убили харьковского физика Сергея Гредескула
17:10
Инфографика
В сентябре украинцы открыли рекордное количество ФОП за три года
17:10
OPINION
Успешные атаки на места базирования черноморского флота РФ позволяют Украине постепенно налаживать экспорт зерновых
17:07
Эксклюзив
ВСУ отбили все атаки врага на Авдеевском направлении, - Силы обороны
17:03
Виталий Портников
Путин стремится не просто завоевать Украину, а сделать РФ силой, равноценной Западу, - Портников
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV