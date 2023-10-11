Румыния завершила расследование по падению на ее территории русских дронов

Об этом сообщает Digi24.

По данным следствия, на территории государства-члена НАТО действительно падали российские беспилотники, сбиваемые украинскими ПВО. Министр обороны Румынии Анхель Тилвар отметил, что следствие завершило техэкспертизу фрагментов дронов, изъятых из двух мест. Отчет был передан в генеральную прокуратуру.

"Беспилотники были поражены средствами ПВО Украины во время атак на порт Измаил и вошли в неконтролируемый курс вблизи цели, что привело к случайному проникновению в национальное воздушное пространство и падению поблизости на румынской территории", - сказал руководитель румынского минобороны.

По словам Тилвара, Румыния не проявила умысла ни в одной из этих ситуаций, территория страны не была целью, а удар носил случайный характер.

Он также ответил, почему системы радаров и раннего предупреждения не смогли заметить дроны. Это связано с низкой высотой, на которой они летели и их неконтролируемым движением.

Инциденты с падением осколков дронов в Румынии

В ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны-члена НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии.

В МИД Румынии заявили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, не составляли прямой военной угрозы их национальной территории или территориальным водам. А 5 сентября глава Румынии Клаус Иоганнис заявил, что на территории страны не падали ни беспилотники России, ни какие-либо детали.

OSINT-аналитики установили, что российский беспилотник упал на территории Румынии неподалеку от одного из пограничных сел.

Уже 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что команда министерства обнаружила на территории страны вероятные куски российского беспилотника. Румыния сообщила НАТО об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. Альянс выразил поддержку и заявил, что следит за развитием событий.

12 сентября стало известно, что минобороны Румынии начало возводить укрытие для населения в селе Плауру, расположенное недалеко от украинского Измаила.

В то же время глава правительства страны Марчел Чолаку заявил, что причин для беспокойства нет, и призвал успокоить население.

14 сентября министерство иностранных дел Румынии выразило "решительный протест" России из-за попадания обломков дронов на территорию страны, также вызывает посла РФ и консультируется с НАТО.

Впоследствии заместитель начальника штаба обороны Румынии Георгица Влад заявил, что армия готова при необходимости сбивать российские дроны.

Министерство обороны Румынии подтвердило, что во время российской атаки на Одесчину в ночь на 30 сентября система радиолокационного наблюдения зафиксировала возможное нарушение воздушного пространства страны.

Министерство иностранных дел Румынии Луминица Одобеску раскритиковала регулярные воздушные атаки России на граничащие с ее страной южные порты Украины и назвала действия РФ военными преступлениями.

Из-за ночной вражеской атаки по припортовой инфраструктуре Одесщины в ночь на 6 октября приостановил работу паромный пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией.