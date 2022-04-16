Румыния запрещает российским кораблям входить в свои порты, - министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну

Об этом сообщил министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну .



Военно-морское управление Румынии запрещает с 17 апреля 2022 г. доступ судов под российским флагом к румынским портам. В документе запрета указано, что соответствующие меры приняты из-за действий России на территории Украины.



"В соответствии с Регламентом Совета (ЕС) 2022/576 от 8 апреля 2022 года о внесении изменений в Регламент (ЕС) № № 833/2014 об ограничительных мерах с учетом действий России по дестабилизации ситуации в Украине начиная с 17 апреля 2022 года 00:00 запрещается доступ в порты Румынии любому судну, зарегистрированному под российским флагом", - говорится в документе.



Кроме того, запрет действует и на суда, которые сменили российский флаг или регистрацию на данные любого другого государства после 24 февраля 2022 года.



Приоритет в румынских портах будет предоставляться судам под флагом Украины. Также они будут освобождаться от оплаты портовых услуг.

Напомним, Россия заминировала значительную часть Черного моря, фактически прекратив гражданский транзит. Для этого она, в частности, использовала морские мины из захваченных в 2014 году украинских военных складов.