Румыния выводит из эксплуатации МиГ-21
Румыния с 15 мая официально выводит из эксплуатации истребители МиГ-21 LanceR
Об этом сообщили в министерстве обороны Румынии
Основной причиной выведения самолета из эксплуатации стала сложность обслуживания, в основном бортовых РЛС.
“Сейчас трудно поддерживать эти самолеты в рабочем состоянии из-за технических проблем с авионикой, особенно с бортовыми радарами. Процесс замены начался в 2008 году и закончился в 2012 году. Этот конец главы должен был состояться еще 10 лет назад, когда планировалось вывести из эксплуатации МиГ-21 и заменить их. К сожалению, это было невозможно из-за экономического кризиса 2008 года", - сообщил бывший начальник Генерального штаба румынской армии, генерал авиации, который был пилотом МиГ-21 "LanceR" Штефан Данила.
- 13 мая в Румынии завершились учения стран Североатлантического альянса Dacian Spring 2023, в которых приняли участие более 500 военных.
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