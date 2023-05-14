Об этом сообщили в министерстве обороны Румынии

Основной причиной выведения самолета из эксплуатации стала сложность обслуживания, в основном бортовых РЛС.



“Сейчас трудно поддерживать эти самолеты в рабочем состоянии из-за технических проблем с авионикой, особенно с бортовыми радарами. Процесс замены начался в 2008 году и закончился в 2012 году. Этот конец главы должен был состояться еще 10 лет назад, когда планировалось вывести из эксплуатации МиГ-21 и заменить их. К сожалению, это было невозможно из-за экономического кризиса 2008 года", - сообщил бывший начальник Генерального штаба румынской армии, генерал авиации, который был пилотом МиГ-21 "LanceR" Штефан Данила.