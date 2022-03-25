Румыния выступила против санкций в отношении РФ в сфере энергетики
Президент Румынии Клаус Йоханнис исключил возможность введения санкций ЕС против России по нефти и газу
Об этом информирует издание Capital .
Президент подчеркнул, что ЕС всегда придерживается принципа, что санкции против России должны наносить вред ей, а не странам союза.
"Дело в том, что конкретного предложения по пакету энергетических санкций не поступало. Но мы прекрасно знаем, что в ЕС есть страны, относительно мало зависящие от российского газа или нефти, но есть страны, которые почти полностью зависят от них, и тогда понятно , что в настоящее время вводить санкции в этой сфере нереально", - отметил Йоханнис.
- Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что европейские санкции против России должны быть не краткосрочной мерой и призвал ввести эмбарго на российскую нефть, газ и уголь .
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