Румыния вводит пломбирование аграрного транзита из Украины

Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщила Укртрансбезопасность.

"С 24 апреля Румыния приступит к пломбированию транспортных средств, перевозящих украинскую аграрную продукцию в режиме транзита. Об этом стало известно во время встречи Министра агрополитики Украины Николая Сольского и его румынского коллеги, министра Петра Деа", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что устанавливать пломбы на грузовой автотранспорт с украинским аграрным транзитным товаром будут таможенные органы Румынии.

Добавляется, что перевозчикам, следующим через Румынию транзитом, важно подготовить грузовик к пломбированию и прибывать к границе только после выполнения таких условий.