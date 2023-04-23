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Румыния вводит пломбирование аграрного транзита из Украины

23 апреля, 2023 воскресенье
17:45
Экономика

Румыния с понедельника, 24 апреля, начнет пломбирование транспортных средств, перевозящих украинскую аграрную продукцию в режиме транзита

Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщила Укртрансбезопасность.

"С 24 апреля Румыния приступит к пломбированию транспортных средств, перевозящих украинскую аграрную продукцию в режиме транзита. Об этом стало известно во время встречи Министра агрополитики Украины Николая Сольского и его румынского коллеги, министра Петра Деа", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что устанавливать пломбы на грузовой автотранспорт с украинским аграрным транзитным товаром будут таможенные органы Румынии.

Добавляется, что перевозчикам, следующим через Румынию транзитом, важно подготовить грузовик к пломбированию и прибывать к границе только после выполнения таких условий.

  • С полуночи, 21 апреля, Польша разблокировала движение украинской агропродукции транзитом в польские морпорты, Нидерланды и другие страны ЕС. Отправляются первые фуры.
Мир
Украина
Румыния
зерно
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