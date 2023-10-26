Румыния установила систему противодействия беспилотникам на границе с Украиной
Система противодействия беспилотникам в румынских населенных пунктах на границе с Украиной уже установлена - она будет защищать от возможных последствий российских атак
Об этом заявил президент Румынии Клаус Иоганнис, сообщает Digi24.
"Система противодействия беспилотникам "на месте", как говорится, она работает. У нас уже есть оборудование для борьбы с дронами", – отметил он.
Румынский президент рассказал, что совершенствование всей системы продолжается, чтобы лучше предотвращать инциденты с падением обломков дронов, которыми РФ атакует юг Украины.
Иоганнис добавил, что пришлось вносить коррективы в позиционирование радаров.
"Вы знаете, что раньше проблема была в том, что радары обнаруживали только цели выше 600 метров. Теперь этот уровень намного ниже, почти до земли", - пояснил он.
О том, что Румыния вскоре установит на границе с Украиной современную систему борьбы с беспилотниками, чтобы защитить свою территорию от атак России, сообщалось еще 20 октября.
Последствия российских обстрелов для Румынии
В ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массованный удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны-члена НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии. Власти Румынии сначала отрицали падение фрагментов дронов и утверждали, будто они не представляли опасности для страны. Однако 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил , что команда министерства обнаружила на территории страны вероятные куски российского беспилотника.
Румыния сообщила НАТО об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. Альянс выразил поддержку и заявил , что следит за развитием событий.
12 сентября стало известно , что минобороны Румынии начало возводить укрытие для населения в селе Плауру, расположенном недалеко от украинского Измаила. А 29 сентября СМИ сообщили, что Румыния подтянула средства ПВО ближе к границе с Украиной.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.31 Покупка 37.31Продажа 38
- EUR Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное