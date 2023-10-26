Румыния установила систему противодействия беспилотникам на границе с Украиной

Об этом заявил президент Румынии Клаус Иоганнис, сообщает Digi24.

"Система противодействия беспилотникам "на месте", как говорится, она работает. У нас уже есть оборудование для борьбы с дронами", – отметил он.

Румынский президент рассказал, что совершенствование всей системы продолжается, чтобы лучше предотвращать инциденты с падением обломков дронов, которыми РФ атакует юг Украины.

Иоганнис добавил, что пришлось вносить коррективы в позиционирование радаров.

"Вы знаете, что раньше проблема была в том, что радары обнаруживали только цели выше 600 метров. Теперь этот уровень намного ниже, почти до земли", - пояснил он.

О том, что Румыния вскоре установит на границе с Украиной современную систему борьбы с беспилотниками, чтобы защитить свою территорию от атак России, сообщалось еще 20 октября.

Последствия российских обстрелов для Румынии

В ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массованный удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны-члена НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии. Власти Румынии сначала отрицали падение фрагментов дронов и утверждали, будто они не представляли опасности для страны. Однако 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил , что команда министерства обнаружила на территории страны вероятные куски российского беспилотника.

Румыния сообщила НАТО об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. Альянс выразил поддержку и заявил , что следит за развитием событий.

12 сентября стало известно , что минобороны Румынии начало возводить укрытие для населения в селе Плауру, расположенном недалеко от украинского Измаила. А 29 сентября СМИ сообщили, что Румыния подтянула средства ПВО ближе к границе с Украиной.