Румыния смягчит карантин в канун новогодних праздников

Об этом пишет издание Euractiv .



Власти Румынии обсуждают возможное ослабление карантинных ограничений, введенных во время четвертой волны пандемии, но планируют ужесточить правила въезда в страну из-за штамма коронавируса "Омикрон".



В частности, правительство намерено отменить ночной комендантский час для невакцинированных и разрешить посещать ТЦ и гостиницы тем, у кого есть негативный тест на коронавирус, а не только людям, сделавшим прививки или переболевшим.



Также не будет обязательного ношения масок, за исключением мест скопления людей. Магазины и рестораны будут работать на час дольше, до 22:00, кроме 24, 25 и 31 декабря и 1 января.



Кроме того, правительство рассмотрит вопрос об обязательном карантине для людей, не имеющих справки о вакцинации или выздоровлении и прибывающих из стран ЕС, занесенных в "красный" список.



Граждане, имеющие отрицательный ПЦР-тест, перед приездом в Румынию должны пройти 10-дневный карантин. Люди без отрицательного теста на коронавирус будут находиться на самоизоляции в течение 14 дней. При наличии справки вакцинации или выздоровления карантин проходить не нужно.



Туристы из других стран, чтобы избежать самоизоляции, должны будут дать отрицательный результат ПЦР-тесту, даже если они вакцинированы или поправились.



Эти предложения, внесенные национальным комитетом по чрезвычайным ситуациям, правительство Румынии обсудит на заседании 8 декабря.

Напомним, 6 декабря Румыния зафиксировала два первых заражения "Омикроном" и усилила карантинные ограничения.

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